SANSEPOLCRO – Giornata di lavoro e confronto istituzionale per il rilancio delle Farmacie comunali riunite di Grosseto SpA.

L’assessore alle società partecipate del Comune di Grosseto, Fabrizio Rossi, ha guidato una delegazione comunale composta dal segretario generale dell’Ente e dal funzionario responsabile del settore partecipate, insieme ai vertici di Farmacie, rappresentati dal presidente Mauro Squarcia e dalla consigliera d’amministrazione Giusy Ariu.

Nella sede centrale di Aboca, la delegazione grossetana ha incontrato l’Ad del gruppo, Massimo Mercati, unitamente al management della società e della rete Apoteca Natura. Al centro del tavolo di lavoro, l’analisi delle prospettive di sviluppo e la definizione di un piano d’azione strategico e mirato per il potenziamento dei servizi offerti alla cittadinanza.

«È stato un vertice estremamente proficuo, concreto e ricco di spunti operativi – dichiarano il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore alle società partecipate, Fabrizio Rossi – L’obiettivo primario della nostra Amministrazione è pianificare un rilancio incisivo di Farmacie. Vogliamo integrare il ruolo sociale e di presidio sanitario territoriale che le farmacie comunali già svolgono con l’alta formazione, l’innovazione scientifica e la qualità dei prodotti e dei servizi garantiti da una realtà d’eccellenza internazionale come Aboca e dal network Apoteca Natura».

«Ringraziamo l’Ad Massimo Mercati e tutto il management per l’accoglienza e la disponibilità dimostrata – concludono – Mettiamo le basi per un percorso virtuoso che metterà al centro la salute, il benessere e la qualità dei servizi per tutti i cittadini di Grosseto».