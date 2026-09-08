GROSSETO – Cambio di programmazione per Dilettando con Avis. La semifinale realizzata nella prestigiosa cornice del Tresort Oil Glamping, inizialmente prevista su Toscana Tv per mercoledì 9 settembre alle 21.30, andrà in onda mercoledì 16 settembre alle 21.30, sempre sull’emittente regionale, con replica nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 settembre alle 00.30.

Il conseguente slittamento comporterà anche il rinvio della finalissima, che sarà trasmessa sempre su Toscana Tv mercoledì 23 settembre alle 21.30, con replica nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre.

La serata al Tresort Oil Glamping, struttura nata dal progetto e dalla passione di Massimo Bismuto, ha regalato spettacolo, musica e tanto talento. A conquistare il primo posto è stato il cantante Lorenzo Rosso, in arte LorElvis, seguito al secondo posto dal duo Chiaroscuro, capace di unire canto e danza, mentre al terzo posto si sono classificati ex aequo la ballerina Leda Morini e la cantante Valentina Medoli.

Oltre che su Toscana Tv, la puntata sarà visibile anche fuori regione attraverso Teleclub Italia, canale 77, TVA Campania, canale 75, Telemarche e sulle web TV Teatro TV, NovawebTV, MetaTV, TrentinoNews e TreNews.

La trasmissione sarà inoltre disponibile su Cagliari TV, Ciao USA, Oriundi TV, Mio TV, TVR Sicilia, TVA Italia, Friuli TV, Lombardia, canale 122, DI TV Emilia Romagna e FMTV75 Umbria e altre emittenti in chiaro e sul web, per un totale complessivo di 42.

Insomma, bisognerà aspettare qualche giorno in più, ma l’appuntamento è soltanto rinviato. E per scoprire come Lorenzo “LorElvis”, Chiaroscuro, Leda Morini, Valentina Medoli e tutti gli altri protagonisti hanno conquistato il pubblico del Tresort, appuntamento dunque mercoledì 16 settembre alle 21.30 su Toscana Tv.