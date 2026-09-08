GROSSETO – «Bastano poche ore per imparare un gesto che può salvare una vita». Con questo invito la Misericordia di Grosseto apre le iscrizioni al nuovo corso di formazione gratuito per soccorritori volontari. Non serve esperienza, ma solo la voglia di fare la differenza per la comunità.

A chi è rivolto

Il corso è aperto a tutti, dai 16 anni in su. Le lezioni, serali, prenderanno il via lunedì 28 settembre alle 21, nella sede della Misericordia in via degli Apostoli 1/3, a Grosseto.

Come iscriversi

La partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo [email protected] o compilare l’apposito modulo online messo a disposizione dall’associazione LINK.