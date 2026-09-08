GROSSETO – Secondo turno di Coppa Italia di serie C per il Grosseto, che ospiterà il Latina. Dopo la sconfitta contro il Guidonia Montecelio, i biancorossi erano stati riammessi dopo il ricorso presentato per utilizzo irregolare di un giocatore rivale; senza storia invece il successivo controricorso dei giallorossoblù; il Latina ha invece superato il primo turno battendo l’Ostiamare con un comodo 4-1 casalingo.

Il fischio d’inizio è domani mercoledì alle 18 al Carlo Zecchini di Grosseto (foto d’archivio di Paolo Orlando).