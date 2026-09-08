GROSSETO – Il Comune di Grosseto ha deciso di concedere un’ulteriore finestra di confronto nell’ambito della procedura di mediazione con U.S. Grosseto relativa all’impianto sportivo comunale di Roselle.

La decisione della Giunta

«La decisione – fa sapere l’Amministrazione in una nota – è stata assunta dalla Giunta comunale a seguito delle comunicazioni trasmesse dai legali della società che hanno manifestato la volontà di presentare una nuova e adeguata polizza fideiussoria a garanzia degli impegni assunti nei confronti dell’Amministrazione e, in tale proposito, hanno effettuato anche il pagamento del canone del mese di settembre che si è aggiunto a quanto corrisposto dalla società nello scorso agosto, in adempimento dell’accordo precedentemente raggiunto e peraltro poi superato».

Sospeso il rilascio dell’impianto

Fino al prossimo incontro della procedura di mediazione, l’efficacia del provvedimento di rilascio dell’impianto adottato con determinazione dirigenziale n. 2011 del 26 agosto 2026 verrà sospesa. «La sospensione – dice l’Amministrazione – non comporta alcuna rinuncia da parte del Comune alle posizioni e alle garanzie già acquisite, né modifica gli effetti degli atti precedentemente adottati».

La richiesta sulla nuova polizza

L’Amministrazione fa inoltre sapere di aver chiesto alla società che l’eventuale nuova polizza fideiussoria venga presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine previsto. «E non a ridosso della stessa – precisa – così da consentire agli uffici comunali di svolgere con la necessaria accuratezza tutte le verifiche sulla documentazione e sull’adeguatezza della garanzia proposta».

«Non è un passo indietro»

La nuova finestra di confronto non rappresenta un passo indietro sulle decisioni già assunte o deliberate secondo il Comune. «Al contrario ci permette di verificare concretamente se esistano le condizioni per una soluzione stragiudiziale adeguatamente garantita, evitando nel frattempo ulteriori costi per l’Ente a fronte degli introiti avvenuti e verificando fino in fondo la possibilità di chiudere un contenzioso pendente presso il Tribunale di Grosseto di elevato valore economico. La richiesta di ricevere la fideiussione con congruo anticipo rispetto alla scadenza risponde proprio alla necessità di consentire agli uffici tutte le verifiche previste e il pagamento delle mensilità di agosto e settembre non pregiudicano le ragioni che l’ente ha manifestato negli atti giudiziari».

«Il Comune seguirà quindi l’evoluzione della procedura – conclude l’Amministrazione – riservandosi ogni successiva determinazione all’esito del prossimo incontro di mediazione e dell’eventuale documentazione che sarà presentata dalla società».