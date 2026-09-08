GROSSETO – Cambio al vertice dei carabinieri della provincia di Grosseto, in un colpo solo entrano un nuovo comandante un nuovo vice.

Il comandante provinciale, colonnello Sebastiano Arena, ha lasciato il posto al colonnello Michele De Riggi, mentre al posto del tenente colonnello Matteo Orefice è arrivato Domenico Giuseppe Sacchetti. alla guida del reparto operativo.

Chi è il nuovo comandante Michele De Riggi

Il colonnello De Riggi, 45 anni, ha frequentato il corso di alta formazione presso la Scuola Forze di Polizia di Roma.

L’Ufficiale, ex allievo della scuola militare “Nunziatella” e dell’accademia militare di Modena, ha ricoperto – nei diversi gradi – incarichi operativi (Venezia-Mestre, Lecce, Voghera e Torre Annunziata) e nello Stato maggiore del comando generale dell’Arma dei Carabinieri oltre a missione all’estero in Kosovo.

«Sono sicuramente molto felice di poter prestare servizio nella Maremma toscana per la mia prima volta dopo aver girato un po’ l’Italia. Una regione e una provincia bellissime, che sicuramente hanno la necessità di essere preservate, curate e come i miei predecessori continueremo a lavorare per il benessere della città in modo e per garantire la sicurezza del territorio».

Il saluto di Matteo Orefice

Il colonnello Orefice, che dopo sette anni in Maremma andrà a coordinare i Nas del centro Italia, racconta: «Qui è cresciuto mio figlio ed è nato il secondo. La mia famiglia resterà qui a Grosseto. In questi anni ho avuto modo di vedere e conoscere tante persone e grazie alla divisa di poter aiutare tanta gente, e questo, che è poi quello che fa l’Arma di incidere positivamente sulla vita delle persone, è una grande soddisfazione».

Domenico Giuseppe Sacchetti al reparto operativo

Il tenente colonnello Domenico Giuseppe Sacchetti 48 anni, ha in passato collaborato con il colonnello Orefice, di cui ora eredita il ruolo di raccordo con la stampa, racconta: «Orefice è stato il mio primo comandante a Vercelli. Adesso vengo dal nucleo investigativo di Parma. Mi metto a disposizione di questa bellissima terra che è la Maremma, una terra ricca di storia, di cultura e di unicità paesaggistiche».

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