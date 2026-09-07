CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Partiranno nella metà del mese di settembre i lavori di ristrutturazione dell’edificio che ospita il Centro sociale di via Cerboli. Il Comune ha organizzato un’assemblea pubblica, giovedì 10 settembre alle 17:00 presso la Sala del Consiglio, aperta ai soci del Centro sociale e a tutti i cittadini interessati, per illustrare il piano dei lavori, le tempistiche previste e le modalità con cui verranno organizzate le attività durante il periodo dell’intervento.

I lavori sono finalizzati a migliorare le condizioni della struttura e a renderla più funzionale, sicura e confortevole per tutti coloro che la frequentano.

Riguarderanno innanzitutto l’impermeabilizzazione del tetto, necessaria per eliminare le continue infiltrazioni d’acqua che hanno provocato nel tempo il deterioramento di alcune parti dell’edificio; sarà effettuato il risanamento degli intonaci interni ed esterni; sarà effettuata la climatizzazione degli ambienti, con l’installazione di un impianto di riscaldamento e di aria condizionata; sarà effettuato il rifacimento dei servizi igienici, in particolare del bagno delle donne, dove sarà realizzata anche una doccia, attualmente non presente.

L’organizzazione temporanea delle attività durante i lavori

Per motivi di sicurezza, durante l’intera durata dei lavori i locali del Centro sociale non potranno essere utilizzati. L’Amministrazione comunale ha pertanto individuato alcune sedi alternative per consentire la prosecuzione delle attività del Centro sociale e limitare, per quanto possibile, i disagi per gli utenti.

La ginnastica, il pilates, lo yoga, la scuola di ballo e le attività ricreative del burraco potranno proseguire presso altri locali comunali messi a disposizione che verranno concordati con gli organizzatori delle varie attività in base alle esigenze dei corsi, agli orari, ai giorni e al numero dei partecipanti.

«Siamo consapevoli dei disagi che un intervento di questa portata comporterà per chi frequenta il Centro sociale e per tutta la comunità e ce ne scusiamo — sottolinea l’Amministrazione comunale — ma si tratta di lavori necessari e non più rinviabili, che permetteranno di restituire ai cittadini una struttura più sicura, funzionale e confortevole. Il Centro sociale rappresenta un importante luogo di aggregazione per Castiglione della Pescaia e deve poter accogliere i suoi fruitori nelle migliori condizioni possibili, all’interno di spazi adeguati e idonei alle numerose attività che vi si svolgono».