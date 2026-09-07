SANTA FIORA – Riparte a settembre Confartigianato On the Road, il progetto di Confartigianato Imprese Grosseto che porta servizi, consulenze e supporto direttamente sul territorio.

Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 10 settembre 2026 a Santa Fiora, presso l’ufficio Confartigianato di via degli Olmi 8, accanto all’ufficio postale.

Durante la giornata sarà possibile ricevere informazioni e assistenza per pratiche di patronato, disoccupazione, pensioni, invalidità, sicurezza sul lavoro, contabilità e altri servizi rivolti a cittadini e imprese.

Un’occasione concreta per avere un punto di riferimento vicino, confrontarsi direttamente con gli operatori di Confartigianato e trovare risposte alle proprie esigenze senza doversi spostare.

Confartigianato On the Road prosegue così il suo percorso nei territori, rafforzando la presenza dell’associazione e la vicinanza a imprese e comunità locali.