PRINCIPINA A MARE – Una donna di 50 anni si è sentita male nel primo pomeriggio di oggi mentre si trovava in spiaggia, nella zona di Principina a Mare, nel comune di Grosseto.

Il soccorso dei bagnini e del 118

La donna ha avuto un arresto cardiaco verso le 14. Soccorsa dai bagnini con il Dae la rianimazione è proseguito poi con l’arrivo degli operatori del 118. Fortunatamente, partendo dalla sede di Marina di Grosseto, l’ambulanza della Croce rossa con infermiere a bordo è arrivata in pochi minuti.

L’intervento di Pegaso con il verricello

Vista la gravità della situazione si è alzato in volo anche Pegaso che prima ha verricellato i medici e poi, con lo stesso sistema, ha caricato la paziente per portarla al pronto soccorso.

Sul posto anche la Guardia costiera.