GROSSETO – Emanuele Perugini, già consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e candidato civico a sindaco di Grosseto nel 2021, annuncia il proprio ingresso in Europa Verde-Alleanza Verdi Sinistra in vista delle elezioni amministrative del 2027.

«In molti in questi anni mi avete sostenuto e accompagnato nel mio percorso politico, prima come consigliere del Movimento 5 Stelle e successivamente nella candidatura a sindaco come civico – dichiara Perugini –. Oggi voglio condividere in modo trasparente il mio prossimo passo e il motivo per cui ho scelto di farlo all’interno di Europa Verde-Alleanza Verdi Sinistra, unendo le forze in questa coalizione in vista delle amministrative del 2027. Per me non si tratta di cambiare strada, ma di dare gambe ancora più forti ai valori in cui ho sempre creduto».

Perugini spiega quindi le ragioni della scelta politica: «In questi anni di impegno sul territorio ho maturato una consapevolezza: per incidere davvero, l’energia civica ha bisogno di un orizzonte politico più strutturato. Ho scelto questo progetto perché è la forza che oggi comprende profondamente come la giustizia ambientale e quella sociale siano due facce della stessa medaglia. Avs rappresenta la sintesi di ciò per cui mi batto da sempre: non ci può essere tutela del territorio senza la difesa dei diritti, del lavoro e dei servizi ai cittadini. Era il tassello che serviva per trasformare le nostre battaglie civiche in una proposta politica completa, forte e non più isolata».

L’ex candidato sindaco torna anche sui temi al centro della propria campagna elettorale del 2021. «Quando mi sono candidato a sindaco l’ho fatto per dare voce a una comunità che chiedeva ascolto, attenzione al sociale, parità di diritti e una cura concreta per la città e le sue frazioni. Quei temi non sono finiti nel cassetto: sono esattamente la ragione per cui oggi mi impegno in Europa Verde. L’ecologia politica non parla soltanto di ambiente in senso stretto, ma di come vivono le persone: significa trasporto pubblico efficiente, lavoro sicuro e inclusione sociale».

Perugini lega poi la propria esperienza professionale come vigile del fuoco ai temi della sicurezza del territorio e della prevenzione. «Tocco con mano l’impatto dei cambiamenti climatici e dell’incuria del territorio, affrontando in prima persona gli incendi estivi e i rischi idrogeologici invernali. Per noi la sicurezza non è un semplice slogan da sbandierare, ma prevenzione reale: pulizia dei canali, progettazione e manutenzione del verde pubblico, che non deve essere considerato un semplice elemento di decoro ma una componente centrale della vita della città e delle frazioni, e stop al consumo di suolo. La vera grande opera pubblica di cui Grosseto ha bisogno è la messa in sicurezza del suo ecosistema».

Tra le questioni che Europa Verde-Avs intende portare al tavolo della coalizione c’è anche quella delle energie rinnovabili e dell’agrivoltaico.

«Vogliamo la transizione ecologica, ma diciamo un no fermo all’agrivoltaico selvaggio che rischia di divorare la Piana di Grosseto per assecondare logiche speculative. Le rinnovabili devono trovare spazio sui tetti degli edifici pubblici e nei siti dismessi, senza sottrarre suolo alla nostra agricoltura. Allo stesso tempo pretendiamo un’ecologia sociale che non lasci indietro nessuno, perché non può esserci vera sostenibilità se le nostre frazioni vengono abbandonate a se stesse, svuotate di servizi essenziali e di sanità territoriale».

Infine, Perugini guarda alla costruzione dell’alternativa in vista delle elezioni comunali del 2027: «Di fronte a un’amministrazione uscente che si accontenta spesso di premi di facciata e bollini verdi senza risolvere i problemi strutturali, siamo al tavolo insieme alle altre forze politiche per costruire una vera alternativa. Saremo il motore verde e civico della coalizione per una Grosseto equa, sicura e pronta per il 2027».