GROSSETO – Ha preso oggi, 7 settembre 2026, ufficialmente servizio presso la Questura di Grosseto il commissario capo della Polizia di Stato Costantino Cardella, 33 anni, laureato in giurisprudenza e originario di Torre del Greco.

Il funzionario proviene da Orgosolo (SS), dove svolgeva la funzione di dirigente del Commissariato.

Il commissario capo Cardella andrà a svolgere l’incarico di dirigente della Digos.

Ad accoglierlo è stato il questore di Grosseto, Claudio Ciccimarra, che ha rivolto al funzionario parole di benvenuto, esprimendo piena fiducia nel suo contributo al servizio della comunità e nell’apporto che saprà fornire alla Questura di Grosseto.

A Costantino Cardella l’intera Questura dà un caloroso benvenuto e augura un buon lavoro in questa provincia.

A decorrere dalla data odierna, inoltre, sono stati conferiti nuovi incarichi anche ad alcuni funzionari già in servizio in Questura. In particolare, il vice questore Antonio Marchiò andrà a svolgere l’incarico di dirigente della Divisione polizia amministrativa e sociale, mentre il commissario Bischeri andrà a svolgere la funzione, oltre che di dirigente dell’Ufficio del personale, anche di dirigente dell’Ufficio tecnico logistico provinciale.

Anche in questo caso, il questore e tutto il personale augurano buon lavoro ai colleghi per i nuovi incarichi.