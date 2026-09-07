GROSSETO – Sole, caldo e condizioni ancora pienamente estive in Maremma tra oggi, lunedì 7 settembre, e domani, martedì 8 settembre. L’alta pressione continua infatti a garantire tempo nel complesso stabile sulla provincia di Grosseto, anche se nelle ore più calde non si esclude qualche addensamento sulle zone interne e sui rilievi. Un quadro destinato a cambiare da mercoledì.

Oggi, lunedì 7 settembre

Giornata decisamente soleggiata sulla costa e sulle pianure. A Grosseto 3BMeteo indica temperature comprese tra 21 e 32 gradi, con venti deboli e assenza di piogge.

Caldo anche nel nord della provincia: a Massa Marittima si va indicativamente dai 22 ai 33 gradi. Sul settore di Follonica prevale il sole e anche il Golfo resta tranquillo, con mare poco mosso.

Sull’Amiata, prendendo come riferimento Castel del Piano, valori tra 22 e 31 gradi, con cielo sereno o poco nuvoloso.

Più contenute le massime sulla costa meridionale: Orbetello si mantiene attorno ai 24-28 gradi, mentre sul Monte Argentario, a Porto Santo Stefano, si va dai 24 ai 29 gradi. Mare quasi calmo o poco mosso.

Domani, martedì 8 settembre

Martedì cambierà poco: ancora sole o cielo poco nuvoloso su gran parte della Maremma. Nel pomeriggio potranno però svilupparsi nubi cumuliformi nelle aree interne, con la possibilità di qualche breve e isolato rovescio. Il Centro Funzionale Regionale indica venti deboli occidentali, temperature massime localmente in lieve diminuzione e mare poco mosso.

A Grosseto sono previsti circa 20-32 gradi; a Massa Marittima 22-32 gradi, mentre sull’Amiata Castel del Piano dovrebbe fermarsi attorno ai 30 gradi, con minima sui 22.

Nel sud della provincia temperature tra 23 e 28 gradi a Orbetello e attorno ai 24-29/30 gradi sul Monte Argentario.

Da mercoledì cambia il tempo

La fase stabile dovrebbe interrompersi mercoledì 9 settembre: il Centro Funzionale prevede un progressivo peggioramento, con rovesci e temporali più diffusi soprattutto nella seconda parte della giornata e in serata, accompagnati da un calo delle temperature massime.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo