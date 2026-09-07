FOLLONICA – Con l’avvio del nuovo anno scolastico prendono il via anche i servizi di ristorazione e trasporto scolastico del Comune.
Per quanto riguarda il servizio di ristorazione scolastica, le date di avvio sono le seguenti:
- lunedì 21 settembre il servizio prenderà il via presso le scuole primarie
- lunedì 28 settembre sarà attivato anche presso le scuole dell’infanzia
Per il servizio di trasporto scolastico, invece, il calendario prevede un avvio progressivo, in relazione all’organizzazione dell’orario scolastico:
- martedì 15 settembre partirà il servizio di andata e ritorno nell’orario antimeridiano
- da lunedì 21 settembre sarà attivo il servizio di andata e ritorno con i rientri pomeridiani per le scuole primarie
- da lunedì 28 settembre il servizio di andata e ritorno con tempo prolungato sarà attivo anche per le scuole dell’infanzia
«Il Sindaco Matteo Buoncristiani – fa sapere in una nota l’Amministrazione – augura a tutti gli studenti, alle famiglie, agli insegnanti e al personale scolastico un buon inizio di anno scolastico, confermando l’impegno a garantire servizi essenziali per accompagnare bambini e ragazzi nel loro percorso educativo e sostenere le famiglie nella quotidianità».