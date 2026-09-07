FOLLONICA – Con l’avvio del nuovo anno scolastico prendono il via anche i servizi di ristorazione e trasporto scolastico del Comune.

Per quanto riguarda il servizio di ristorazione scolastica, le date di avvio sono le seguenti:

lunedì 21 settembre il servizio prenderà il via presso le scuole primarie

lunedì 28 settembre sarà attivato anche presso le scuole dell’infanzia

Per il servizio di trasporto scolastico, invece, il calendario prevede un avvio progressivo, in relazione all’organizzazione dell’orario scolastico:

martedì 15 settembre partirà il servizio di andata e ritorno nell’orario antimeridiano

nell’orario antimeridiano da lunedì 21 settembre sarà attivo il servizio di andata e ritorno con i rientri pomeridiani per le scuole primarie

per le scuole primarie da lunedì 28 settembre il servizio di andata e ritorno con tempo prolungato sarà attivo anche per le scuole dell’infanzia

«Il Sindaco Matteo Buoncristiani – fa sapere in una nota l’Amministrazione – augura a tutti gli studenti, alle famiglie, agli insegnanti e al personale scolastico un buon inizio di anno scolastico, confermando l’impegno a garantire servizi essenziali per accompagnare bambini e ragazzi nel loro percorso educativo e sostenere le famiglie nella quotidianità».