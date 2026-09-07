GROSSETO . “Dentro di noi, c’è un baule di ricordi, pronto in ogni momento ad essere aperto e a diffondere intorno le memorie del nostro passato”. Così esordivo in un mio scritto di un quarto di secolo fa!

Oggi la “mercanzia” è ancora più abbondante e fatti e persone schizzano fuori, come scintille di un focolare, riproponendo attimi di vita che, protetti dalla “carbolina della memoria”, tornano a farci rivivere per un po’, con piacere od anche tristezza, quanto abbiamo consumato.

Correva l’anno 1979 e, poco più che trentenni, con prole in età di “materna”, passavamo le nostre domeniche estive sulla spiaggia libera di Principina a Mare, componenti di una “tribù”, goliardicamente denominata i “Piminchia”.

Arrivavamo intorno alle nove del mattino con ombrelloni, borse termiche, sdraio, canotti e tutto il resto. Aperti gli ombrelloni, i ragazzi sciamavano in acqua tra le grida e raccomandazioni delle mamme. Noi maschi genitori ci davamo alla lettura dei quotidiani, commentando i fatti di cronaca e le vicende politiche, essendo tra noi presenti due assessori comunali ed altri soggetti, impegnati in ruoli di partito.

Fumate di pipa, di sigaro, passeggiata verso Bocca d’Ombrone non disdegnando occhiate e riservati commenti su qualche rappresentante del gentil sesso che incontravamo lungo il tragitto.

Il momento più importante era però quello del “bagno sociale”: tutti in acqua, vociando, giocando a palla, facendo tuffi. Posati i nostri corpi ad asciugare al sole, verso mezzogiorno incominciavamo a pensare alla “pappa”.

Quando non facevamo colazione sotto gli ombrelloni, infilavamo in pineta per trovare il giusto ed ombreggiato spiazzo per la nostra “sala da pranzo”. Era il momento in cui si celebravano il riso freddo di Maresa, la zuppa con le cipolle di Simona, il pollo in galantina di Maris, le panzanelle di Grazia e di Elisa.

Mangiare e bere, con il caldo ed i bagni della mattinata, dava a tutti torpore, producendo un collettivo abbiocco. Riconquistate le erette posizioni, usciva fuori però l’italica sportività, con partitella di calcio o pallavolo, tamburello e ruba bandiera, sollecitando muscolatura e circolazione.

Gli anni sono passati, i “Piminchia” sono invecchiati, qualcuno è immaturamente scomparso. I bimbi di allora molti sono oggi sposati, hanno figli, sono dei professionisti, addirittura ballerini, un coreografo e… un assessore!

Alcuni mesi fa, in una di quelle torride serate estive che nemmeno l’aria di Marina ed i pini riuscivano a mitigare, mi sono ritrovato in veranda, comodamente disteso in poltrona, a guardare alcune foto di quel periodo. Noi, giovani con volti sorridenti e spensierati, con sguardi proiettati al futuro e, lo confesso, un brivido di nostalgia mi ha attraversato!

Che cosa avveniva, cos’era questa sensazione? Forse era lo spirito dei “Piminchia” che per un attimo si era rimpossessato di noi. Queste “tribù”, mi chiedo, oggi esisteranno ancora?

Lo spero per loro!