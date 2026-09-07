GROSSETO – Mercoledì 9 settembre la sede della Fondazione ITS Eccellenza Agroalimentare Toscana Academy di via Scopetani 6 alla Cittadella dello studente, apre le proprie porte per un open day dedicato agli studenti che hanno concluso il percorso nelle scuole superiori per illustrare le opportunità della formazione superiore terziaria nel settore agroalimentare. Formazione orientata a diplomare tecnici specializzati in grado di inserirsi subito nel mondo del lavoro, che garantisce un tasso di occupazione dell’85% entro un anno dall’ottenimento del diploma.

L’appuntamento è dalle 16:00 alle 17:30 e vedrà una breve introduzione da parte della referente del corso Marta Milana, cui seguirà l’intervento della responsabile dell’accoglienza della Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano, Margareta Ursinyova, che si focalizzerà sulle prospettive occupazionali del percorso formativo in ‘Food & Wine Manager’: percorso biennale che si tiene presso la sede di Grosseto e che si articola in 1.800 ore di lezione, suddivise in 900 ore di didattica esperienziale e laboratoriale, e altrettante di stage in azienda. Nell’occasione sarà comunque possibile anche avere informazioni di dettaglio sugli altri corsi che quest’anno si tengono a Firenze e Volterra.

Per far calare i potenziali corsisti nel metodo didattico dell’ITS Eat Academy, i partecipanti svolgeranno un ‘roll play’ di 45 minuti con la coach Luisa Mattioli, nel corso del quale simuleranno l’operato di un’agenzia di comunicazione che deve promuovere sul mercato una bottiglia di vino.

Fra gli sbocchi professionali garantiti dall’ITS Eat Academy, ci sono anche le attività imprenditoriali vere e proprie. Nel percorso formativo, infatti, gli studenti ricevono una serie di nozioni pratiche su come avviare un’azienda ed ottenere le certificazioni necessarie.

Esattamente quello che farà Marco Antonini, 27enne che proprio in questi giorni si è diplomato nel corso di ‘Food & Wine Manager’. Il quale nel maggio scorso ha aperto la partita Iva e ora si accinge a presentare una domanda a valere sul bando regionale ‘Giovani agricoltori’ per valorizzare l’azienda agricola di famiglia nelle campagne di Scansano.

Una piccola realtà produttiva di sei ettari che Marco intende sviluppare con un progetto incentrato sulla realizzazione di un glamping (glamour camping), formula evoluta del camping tradizionale, di una fattoria didattica con servizi per famiglie che hanno persone con disabilità, e dal punto di vista agronomico con la piantumazione di nuovi olivi e di un campo di lavanda.

Una progettualità complessa basata su un accurato business plan elaborato grazie alle competenze acquisite nel percorso formativo all’ITS Eat, che prevede l’avvio dell’attività già a partire dalla primavera del 2027.