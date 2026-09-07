Foto di repertorio

GROSSETO – Il 20 settembre appuntamento sulle Mura Medicee per la sesta edizione de Il Miglio d’oro, evento organizzato dal Rotary Club Grosseto, che ogni anno richiama centinaia di sportivi su un percorso di un miglio lungo tutto l’arco delle Mura Medicee.

La manifestazione, rivolta ai grossetani che vogliono valorizzare la bellezza delle loro Mura e vivere una mattinata in piacevole partecipazione, ha il patrocinio del Comune e della Provincia di Grosseto, del Coni e del Panathon, che partecipa in modo fattivo alla organizzazione, oltre che della Associazione Sportiva Dilettantistica Marathon Bike che provvede direttamente alla organizzazione della fase agonistica. Ed ha anche un fine benefico in quanto rappresenta un’occasione per permettere al Rotary Club Grosseto una raccolta di fondi per i service rotariani di questa annata.

Ritrovo alle 10 sul Bastione Garibaldi (Sala Eden); alle 10,30 partenza della gara competitiva; alle 11,30 partenza della camminata, al termine della quale verrà offerto (gratuitamente) ai partecipanti un pasta party nella Sala Eden.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un pacco dono con prodotti della Maremma.

Le iscrizioni alla camminata alla Tabaccheria Soldati, in Corso Carducci, oppure direttamente la mattina della manifestazione nell’area di raduno. Chi invece vuole partecipare alla gara de “Il Miglio d’Oro” deve iscriversi rivolgendosi al negozio Running 42 di via Sauro 106 (telefono: 0564.491615); in entrambi i casi è richiesta una quota di partecipazione di 10 euro.

Novità di quest’anno, la collaborazione della Biblioteca Chelliana che allestirà un “corner bibliotecario temporaneo” sistemato nell’area di partenza e arrivo della manifestazione alla Sala Eden. Qui sarà possibile – spiega il Comune – informarsi non solo sui servizi offerti dalla biblioteca pubblica, ma anche consultare e rendere in prestito testi legati alla storia della Maremma ed allo sport.

“Con questa manifestazione – spiega il Presidente del Rotary Club Grosseto, Luigi Galimberti – il Rotary intende ribadire la sua partecipazione attiva alla vita della città nonché la collaborazione con istituzioni, pubbliche e non solo, che abbiano ma cuore lo sviluppo e la vita stesa di Grosseto. Questo è uno dei molti momenti dell’anno nei quali il Rotary si rende vivo nella città. Fra poco avremo, per esempio l’altro tradizionale appuntamento dell’Autunno in Musica, e riprenderanno le conferenze per conoscere meglio la nostra storia, o le numerose iniziative culturali e sociali che vedono il Rotary come parte attiva sempre vicino ai cittadini e promotore di iniziative che vogliono tenere vivo lo spirito di Grosseto e della Maremma”. Inoltre il Presidente Galimberti ha ringraziato per la collaborazione il Comune, la Provincia, Il Panathlon, il Marathon Club e tutti coloro che contribuiranno, con l’offerta dei loro prodotti o con la loro partecipazione, al successo di questa edizione de “Il Miglio d’oro”.