LIVORNO. Cinquantatré chili di cocaina purissima, suddivisi in 45 panetti, sono stati sequestrati nel porto dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La droga era nascosta all’interno di un container di frutta arrivato dal Sud America e imbarcato su una motonave proveniente dal Perù.

L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Gruppo di Livorno insieme al personale della Sezione Antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Livorno, nell’ambito dei controlli sulle merci in ingresso nello scalo portuale.

I sospetti sono emersi durante l’attività di analisi dei rischi effettuata sui carichi in arrivo. Gli operatori hanno quindi sottoposto il container a una scansione utilizzando le apparecchiature in dotazione alle Dogane. Dopo aver individuato elementi anomali al suo interno, finanzieri e funzionari hanno proceduto allo svuotamento del contenitore e allo smontaggio del vano motore, dove sono stati trovati i panetti di cocaina.

Il sequestro rientra nell’attività di controllo svolta quotidianamente dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sui container e sulle merci provenienti dal Sud America e in transito attraverso il porto di Livorno.

Lo stupefacente è stato campionato e analizzato dal laboratorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Secondo quanto riferito dagli investigatori, se fosse arrivata sulle piazze di spaccio la cocaina avrebbe potuto fruttare alla criminalità circa 20 milioni di euro.

Su disposizione della Procura della Repubblica, la droga sequestrata sarà distrutta in un inceneritore. Le attività sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Livorno.