GROSSETO – Un ciclista è stato investito questa mattina, intorno alle 9.30, a Grosseto. L’incidente è avvenuto alla rotonda tra via Castiglionese e via Uranio.

La dinamica

Lo scontro, del quale sono ancora in corso di accertamento le cause, ha coinvolto un’auto e una bicicletta all’altezza della rotatoria. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

I soccorsi

Nell’impatto è rimasto ferito il ciclista, un uomo di 64 anni, soccorso dagli operatori del 118 che gli hanno prestato le prime cure sul posto.