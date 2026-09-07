MARINA DI GROSSETO – Nella giornata di ieri, 6 settembre, gli agenti della Polizia Locale di Grosseto, impegnati nei consueti controlli sul litorale di Marina di Grosseto, hanno proceduto al sequestro di un carretto utilizzato per la vendita abusiva di capi di abbigliamento sull’arenile.

L’intervento rientra nell’ambito delle attività di vigilanza e di contrasto al commercio irregolare, finalizzate a tutelare la legalità, la concorrenza tra gli operatori autorizzati e la sicurezza dei frequentatori delle spiagge.

«Il contrasto all’abusivismo commerciale – hanno dichiarato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Sicurezza, Riccardo Megale – è una priorità per la nostra amministrazione. I controlli sul litorale proseguono con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole, tutelare gli operatori che lavorano nel rispetto della legge e assicurare a cittadini e turisti spiagge sicure e pienamente fruibili. Ringrazio gli agenti della Polizia Locale per l’attività di vigilanza che svolgono quotidianamente sul territorio e per l’impegno nel contrastare ogni forma di commercio irregolare».

La Polizia Locale proseguirà i controlli sul territorio costiero per contrastare ogni forma di abusivismo commerciale e garantire il rispetto delle normative vigenti.