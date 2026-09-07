GROSSETO – Ufficialmente approvata dalla giunta del Comune, la proroga di cinque anni della gestione dell’Info Point del Parco archeologico di Roselle, affidata ai Parchi archeologici della Maremma per la prima volta nel settembre 2023.

A distanza di un anno esatto dal primo accordo con l’Istituto autonomo del Ministero della Cultura, l’edificio sorto ai piedi del sito archeologico continuerà così ad assumere per un altro quinquennio la sua funzione di luogo polivalente, come già avvenuto negli scorsi mesi, svolgendo contemporaneamente i compiti di punto di accoglienza, sala conferenze e desk per la comunicazione delle informazioni sulle varie attività dei Parchi archeologici di Roselle, Cosa e Vetulonia.

L’Info Point di Roselle

L’Info Point di Roselle, aperto tutti i giorni come centro informativo per il pubblico di turisti, grazie inoltre alla modernità e all’efficacia degli ambienti interni e degli arredi di cui è dotato, è già stato spesso utilizzato dai Parchi come sede delle proprie conferenze e dei laboratori didattici dedicati a scuole e a famiglie.

Dalla scorsa primavera, con la ripresa delle attività di scavo in diverse aree archeologiche, è stato utilizzato anche come spazio foresteria, in grado di ospitare piccole equipe di ricerca.

«Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Comune di Grosseto per la fiducia rinnovata ai Parchi archeologici della Maremma attraverso questa proroga quinquennale», commenta Leonardo Bochicchio, Direttore dei Parchi (nella foto con il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna).

«L’Info Point di Roselle è diventato, in un solo anno, un luogo strategico per l’accoglienza dei visitatori, la divulgazione del patrimonio archeologico e lo svolgimento di attività scientifiche e didattiche. Questo accordo conferma il valore della collaborazione tra istituzioni e ci permette di programmare con maggiore continuità iniziative dedicate alla valorizzazione dei Parchi archeologici della Maremma e del territorio grossetano».