GROSSETO. Buone notizie: assicurare l’auto in Maremma costa meno. La provincia di Grosseto si conferma uno dei territori più economici della Toscana per quanto riguarda i costi della Rc Auto, registrando inoltre tariffe in discesa rispetto allo scorso anno.

Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio Rc Auto di Facile.it – Assicurazione.it, nel mese di agosto 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote a Grosseto si è attestato a 557,73 euro. Il dato locale evidenzia un calo del 3,1% su base annua.

Queste cifre fanno di Grosseto la seconda provincia in assoluto dove l’assicurazione costa meno in Toscana. Meglio della Maremma fa solo Siena con un premio di 554,48 euro, ma con tariffe che risultano in aumento del 3% rispetto all’anno precedente.

Assicurazione auto a Grosseto e in Toscana

Nel contesto regionale e nazionale il risparmio dei grossetani è ancora più evidente se paragonato ai dati medi regionali. In Toscana, ad agosto 2026, il premio medio ha toccato i 662,92 euro.

Pur registrando un calo del 4,5% nell’ultimo anno, la regione risulta essere ancora la quarta regione più cara d’Italia per l’Rc Auto, posizionandosi subito dopo Campania, Lazio e Puglia.

Se a Grosseto e Siena si spende meno, in altre zone della Toscana le cifre salgono vertiginosamente. La maglia nera spetta a Prato: con un premio medio di 907,84 euro (in aumento del 3,4%), non solo è la provincia toscana più costosa, ma si aggiudica anche il triste primato di terza provincia più cara d’Italia.

Premi medi RC auto rilevati da Facile.it ed Assicurazione.it ad agosto 2026 in Toscana (Pixavril)

Al secondo posto in regione troviamo Pistoia con 729,87 euro (nonostante un forte calo del 9,3%), seguita da Massa-Carrara con 726,27 euro (-3,6%).

Al di sotto della media regionale (662,92 euro) troviamo invece Lucca (659,38 euro, -4,4%), Pisa (644,03 euro, -5,5%), Firenze (643,83 euro, -6,2%), Livorno (594,10 euro, -6,4%) e Arezzo (564,79 euro, -4,8%).

Riguardo all’andamento generale dei prezzi, Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it, spiega: «Il trend annuale al ribasso è stato registrato in gran parte delle regioni italiane. Anche se guardiamo ad un arco temporale ridotto, vediamo che rispetto a 6 mesi fa, in Italia, le tariffe sono diminuite del 3,9%. È ancora presto, però, per dire quale sarà la tendenza dei prossimi mesi».

Nel frattempo, gli automobilisti maremmani possono godersi tariffe ben al di sotto della media.