AMIATA – L’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana ha approvato la sezione del Piano di Protezione civile relativa alla gestione associata, completando così un percorso di aggiornamento e approvazione dei Piani di Protezione civile dei comuni dell’Unione che si è sviluppato nel corso degli ultimi anni.

Il Piano di Protezione civile della gestione associata è lo strumento che supporta i sindaci nel predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della vita, dell’integrità fisica, dei beni, degli insediamenti, degli animali e dell’ambiente dai danni provocati da eventi calamitosi di origine naturale o antropica. È la prima risposta organizzata di Protezione civile di carattere sovracomunale.

L’approvazione dell’Unione arriva al termine di un articolato iter. La sezione della gestione associata era stata adottata dal Consiglio dell’Unione nel 2024; successivamente, tra il 2025 e il 2026, i Comuni hanno adottato e approvato i propri Piani di Protezione Civile, sui quali la Regione Toscana ha espresso parere favorevole.

“L’approvazione del Piano di Protezione Civile della gestione associata è un risultato importante e atteso da tempo: – commenta il presidente dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Federico Balocchi – avere finalmente un quadro di pianificazione aggiornato, condiviso e coordinato ci permette di essere più preparati nella prevenzione e nella gestione delle emergenze. È stato un percorso complesso, che ha richiesto tempo e il lavoro congiunto dell’Unione, dei Comuni e della Regione Toscana. Un ringraziamento agli uffici dell’Unione e ai tecnici dei Comuni che hanno collaborato”.

“L’approvazione del Piano, però, non rappresenta un punto di arrivo definitivo: – prosegue Balocchi – un piano di protezione civile è efficace se viene conosciuto e utilizzato. Per questo sarà fondamentale accompagnare questo passaggio con una forte attività di informazione e divulgazione rivolta ai cittadini. È previsto infatti che ciascun Comune provveda a diffondere e far conoscere il proprio Piano di Protezione Civile, affinché le persone sappiano quali sono i rischi presenti sul territorio, quali comportamenti adottare e quali sono le procedure e i punti di riferimento in caso di emergenza. Sapere in anticipo come comportarsi, conoscere il proprio territorio e le modalità con cui vengono gestite le emergenze significa aumentare concretamente la sicurezza di tutti. L’Unione farà la propria parte nel coordinamento e nel supporto ai Comuni”.

La sezione relativa alla gestione associata del Piano disciplina le attività e le competenze dell’Unione nei confronti dei Comuni aderenti e comprende una parte con l’inquadramento amministrativo e demografico, l’inquadramento orografico, meteo-climatico e idrografico, oltre a specifici allegati con le procedure operative per i diversi scenari di rischio: idrogeologico-idraulico e temporali forti, sismico, vento, ghiaccio, neve, incendi. Sono inoltre presenti le schede relative ai Coc comunali e le informazioni sull’organizzazione dei servizi e delle strutture di Protezione Civile.

Per ricevere gratuitamente sul cellulare gli avvisi di emergenza e le comunicazioni di interesse pubblico di Protezione Civile, l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana dispone del servizio Alert System per i Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano, a cui è possibile iscriversi al seguente link: https://www.cm-amiata.gr.it/it/page/alert-system-avvisi-di-protezione-civile