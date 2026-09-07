MARINA DI GROSSETO – Per qualche ora è sembrato che quel desiderio di Sandro Bigozzi, trasformato in un modo speciale per ricordarlo a un anno dalla morte, non potesse diventare realtà. Un guasto all’aereo aveva fatto saltare il lancio dei paracadutisti sulla spiaggia di Kite’s Angels. Ma Clara e Gemma, le figlie di Sandro, non avevano dubbi: «Mamma, vedrai che ora babbo ci mette le mani». E alla fine avevano ragione (Foto: Fausto Giommoni per Kite’s Angels).

È stato un pomeriggio di emozione e ricordi quello di ieri, domenica 6 settembre, a Marina di Grosseto, dove una cinquantina di persone si sono ritrovate per ricordare Sandro Bigozzi, morto esattamente un anno fa durante un lancio con il paracadute a Monte Compatri, in provincia di Roma.

La moglie Francesca, le figlie Clara e Gemma, i familiari e gli amici avevano scelto di ricordarlo al mare, a Kite’s Angels, realizzando un desiderio che Sandro aveva espresso: vedere i paracadutisti atterrare proprio su quella spiaggia, vicino al suo mare.

L’imprevisto e la telefonata: «Saltava tutto»

Tutto era pronto per le 18 quando, intorno a mezzogiorno, è arrivata la telefonata di Stefano Besuschi-Oscarioni, socio di Sandro e presidente di Maremma Fly.

«Mi ha comunicato che avevano avuto un guasto all’aereo e che quindi saltava tutto – racconta Francesca –. Un attimo di panico, perché ormai era tutto sistemato e organizzato».

La possibilità di riuscire comunque a effettuare il lancio era appena del 5%. Francesca e gli amici avevano così iniziato a cercare un’alternativa: lanterne, candele galleggianti, qualcosa che permettesse comunque di vivere insieme un momento di raccoglimento sulla spiaggia.

Le uniche a non preoccuparsi erano Clara e Gemma.

«Continuavano a dirmi: “Mamma, guarda che ora babbo ci mette le mani. Stai tranquilla, ci metterà le mani lui”. Io ero anche un po’ preoccupata che avessero troppe aspettative».

Poi un nuovo messaggio di Stefano: le probabilità erano salite al 90%. Pochi minuti dopo la conferma definitiva: appuntamento alle 18, come previsto.

«Quando l’ho detto alle bambine mi hanno risposto: “Vabbè mamma, noi te l’avevamo detto”. Non erano state minimamente preoccupate».

I paracadutisti arrivano sulla spiaggia

Il vento ha concesso una tregua e i paracadutisti di Maremma Fly, il centro che Sandro aveva fondato insieme a Stefano, hanno potuto effettuare il lancio e atterrare in sicurezza sulla spiaggia.

Un modo per realizzare, a un anno dalla sua scomparsa, quel desiderio che Sandro non aveva potuto portare a termine.

«Come un po’ nel nostro stile, il Big ci ha messo le mani – racconta Francesca –. È stato un momento molto bello, semplice e delicato. C’erano una cinquantina di persone che ci hanno raggiunto. È stato un momento di pensiero, commozione ed emozione».

Tante anche le persone che non hanno potuto partecipare ma che hanno fatto sentire la propria vicinanza alla famiglia attraverso telefonate e messaggi.

«Un grande affetto di cui approfitto per ringraziare tutti».

«Lavoriamo su quello che Sandro ha costruito»

Una commemorazione che la famiglia ha voluto vivere senza trasformare l’anniversario soltanto in un giorno di dolore.

«Come in tutto questo percorso che abbiamo dovuto iniziare, ancora una volta lavoriamo su quello che c’è, su quello che Sandro ha costruito, sulla grande fortuna di averlo avuto e su quello che ci ha dato negli anni che abbiamo vissuto insieme. È stata un’iniziativa molto bella e delicata, emozionante, senza scadere nel triste e nel disperato».

E ancora una volta, conclude Francesca, «le mie figlie avevano ragione. Hanno fatto bene a dare l’ok per organizzare tutto e soprattutto erano loro quelle che non avevano il minimo dubbio».

La targa sulla strada verso il mare

A rendere ancora più significativo il ricordo di Sandro c’è anche un gesto voluto dai suoi genitori, Moreno Bigozzi e Patrizia Marrini, e dalla sorella Sara Bigozzi. Nella pineta che conduce all’ingresso di Kite’s Angels è stata collocata una targa dedicata al figlio, proprio lungo la strada che porta a quel mare che tanto amava.

Poche righe che uniscono il mare, il cielo e quella passione per il volo che ha accompagnato una parte importante della sua vita:

«Caro Sandro, questa è la strada che conduce al tuo mare. Ci piace immaginarti mentre la percorri leggero, felice di librarti tra le onde e il cielo, le tue vere dimensioni ora e per sempre».