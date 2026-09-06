GROSSETO – Arriva anche la prima vittoria casalinga in serie C per il Grosseto, a spese dell’esperta Torres (foto di Paolo Orlando). Nella terza di campionato, bel 2-0 che incanta i circa 1400 spettatori dello Zecchini, grazie ad un gol per tempo. Prima frazione di gioco di marca locale, con varie occasioni coronate dal gol di Ampollini al 39′.
Nella ripresa solo un rischio in difesa per i torelli, che poi raddoppiano al quarto d’ora con Fabri, fra i più dinamici dei biancorossi. Il resto della gara è un controllo sicuro in cui non manca una chance per arrotondare ulteriormente tre punti da applausi. Il Grifone deve tenere i piedi per terra, ma almeno (anche) per oggi si sorride e si esulta, sempre in vetta alla classifica.
GROSSETO: Marcu, Sabattini, Damiani, Gori, Fiorini, Ampollini, Brenna, Andreoli, Mannelli, Fabri, Pitti. A disposizione: Cabella, Menicucci, Mastroianni, Fiorani, Gallucci, Lorenzini, Montini, Gonnelli, Alfani, Fantasi, Gaddini, Ciraudo, Tosi, Lorenzelli, Della Mora. All. Indiani.
TORRES: Taccagno, Beto, Brenna, Giorico, Nunziatini, Di Stefano, Scotto, Liviero, Pennington, Corsinelli, Antonelli. A disposizione: Tirelli, masala, Bunino, Lunghi, Kebbeh, Sanat, Carboni, Palazzo, Zanandrea. All. Greco.
ARBITRO: Faye di Brescia; assistenti Rossini di Genova e Pascoli di Macerata.
MARCATORI: 39′ Ampollini, 15′ st Fabri.
NOTE: ammoniti Mannelli, Di Stefano, Pennington, Andreoli, Damiani, Ampollini.