PORTO ERCOLE – Spettacolo e divertimento nella 35esima edizione del Superpalio della Costa Maremmana, andato in scena in mare aperto, a Porto Ercole, davanti al porto. Per la prima volta il comitato portoercolese aveva infatti deciso di provare a correre in un campo di regata nuovo, in mare aperto, sfidando le condizioni fra vento e onde, che non sono mancate. Tanto il pubblico sul molo ad assistere alle regate.

Nelle donne domina Castiglione

Ad aprire le danze sono state le ragazze, in quello che è considerato il primo Superpalio “ufficiale” della nuova era, anche se un’edizione sperimentale era stata fatta all’Isola del Giglio nel 2003. A dominare la regata di 1.000 metri è stato Castiglione della Pescaia, che è partito subito in testa facendo gara solitaria già alla prima delle 3 virate. Il vantaggio dell’equipaggio blu e oro è man mano aumentato, fra qualche onda anomala, lasciando alle spalle Porto Ercole e Orbetello.

Nei maschi Porto Ercole interrompe la striscia di Orbetello

Decisamente più combattuta la gara dei maschi, con le corsie che hanno visto partire in acqua 1 Orbetello, e a salire verso il mare aperto in acqua 2 Civitavecchia alla sua seconda partecipazione, poi in acqua 3 Porto Ercole e in acqua 4 Castiglione. 2.500 metri in totale con 9 virate.

La gara è stata lineare, con Porto Ercole che ha preso la testa inseguito da Castiglione, Orbetello e Civitavecchia. A ogni virata i giallo verdi padroni di casa hanno cercato di controllare la situazione, con Castiglione e Orbetello a contendersi la seconda piazza e Civitavecchia che si staccava. La gara è rimasta interessante, con Porto Ercole già da metà gara al ritmo di 37 colpi al minuto. Castiglione, ai 1.250 metri, ha staccato Orbetello, forse un po’ sottotono, e Civitavecchia. Il finale ha visto Castiglione praticamente in scia ai vincitori di Porto Ercole, che salgono a 11 titoli nell’albo d’oro, poi Orbetello e Civitavecchia.

Le premiazioni si sono svolte in piazza Caravaggio, sul lungomare, alla presenza delle autorità cittadine, con i drappi per i vincitori realizzati da Agnese Scotto, che era anche impegnata come vogatrice di Porto Ercole.

Gli equipaggi in gara, maschile

Orbetello (blu e rosso) acqua 1: timoniere Maurizio Tosi, primo remo Marco Casetta, secondo remo Dennis Fanciulli, terzo remo Pietro De Maria, quarto remo Rocco Marconi. Direttore tecnico Massimiliano Fortunato, presidente Gianluca Santi.

Civitavecchia (azzurro verde) acqua 2: timoniere Ivano Scotti, primo remo Abrahoo Silva Moraes, secondo remo Gennaro Lo Iacono, terzo remo Lorenzo Cerasa, quarto remo Stefano D’Addazio. Direttore tecnico e presidente Sandro Calderai.

Porto Ercole (giallo e verde) acqua 3: timoniere Leonardo Fusini, primo remo Matteo Astore, secondo remo Niccolò Fiorentini, terzo remo Thomas Chiodo, quarto remo Tommaso Antongini. Allenatore Alvaro Chiodo, capitano Alfredo Scotto, presidente Oreste Milozzi.

Castiglione della Pescaia (blu e oro) acqua 4: timoniere Niccolò Betti, primo remo Andrea Giardini, secondo remo Manuel Petragli, terzo remo Simone Capitoni, quarto remo Fabio Giovannelli. Direttore tecnico Simone Boldi, presidente Giancarlo Farnetani.

Gli equipaggi in gara, femminile

Orbetello (blu e rosso) acqua 1: timoniere Alessandro Giovani, primo remo Beatrice Rossi, secondo remo Letizia Tirchi, terzo remo Alessia Fronda, quarto remo Giorgia Casetta. Direttore tecnico Massimiliano Fortunato, presidente Gianluca Santi.

Porto Ercole (giallo e verde) acqua 2: timoniere Giulia Sinibaldi, primo remo Serena Coppola, secondo remo Maria Sabatini, terzo remo Lucianca de Aguiar, quarto remo Agnese Scotto. Allenatore Alvaro Chiodo, capitano Alfredo Scotto, presidente Oreste Milozzi.

Castiglione della Pescaia (blu e oro) acqua 3: timoniere Alice Viti, primo remo Marianna Sanchini, secondo remo Assunta Maria Bovenzi, terzo remo Maria Elisa Santos Nascimento, quarto remo Giuditta Bottacci. Direttore tecnico Simone Boldi, presidente Giancarlo Farnetani.

L’albo d’oro del Superpalio maschile

Orbetello guida l’albo d’oro con 13 vittorie, seguita da Porto Ercole con 11, Isola del Giglio con 6, Talamone con 4 e Castiglione della Pescaia con una.

L’albo d’oro del Superpalio femminile (nuova edizione)

Castiglione della Pescaia con una vittoria.

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