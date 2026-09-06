GROSSETO – Tutto è pronto per il primo Open Day della Pallavolo Grosseto al PalAzzurri. Da settembre la società torna a parlare di bagher, palleggi e schiacciate, rilanciando il proprio motto: pallavolo femminile dal 1978, con l’esperienza di chi, da 48 anni, è al servizio delle atlete.

Gli orari dell’Open Day

Per conoscere la società e scendere in campo insieme, lo staff tecnico aspetta le partecipanti martedì 8 settembre: dalle 16.30 alle 17.30 per le nate dal 2011 al 2015 e dalle 17.30 alle 18.30 per le nate dal 2016 al 2021.

Per richiedere maggiori informazioni o per procedere direttamente con l’iscrizione, è possibile contattare, anche tramite WhatsApp, Vito al 334.7683903 o Riccardo al 380.7961595.

Lo stand di Idea Sport

Martedì 8 settembre, visto il successo dello scorso anno, il partner Idea Sport aspetta le atlete all’entrata del palazzetto dalle 14 alle 20. Uno specialista sarà a disposizione per far provare a tutte le atlete e ai partecipanti all’Open Day i migliori modelli di scarpe da volley dei brand più richiesti, oltre a tutto il materiale tecnico necessario per affrontare la stagione, dalle ginocchiere ai manicotti.

Il tutto sarà accompagnato da uno sconto esclusivo riservato a tutte le giocatrici tesserate, un’occasione per trovare l’attrezzatura prima dell’inizio dei campionati. Per informazioni sul materiale tecnico è possibile contattare Simone al 331.7330419.

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