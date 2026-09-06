MONTEBUONO – Un quadro della Madonna ritrovato tra i rami di un cerro, riportato in parrocchia e ricomparso per tre volte allo stesso ramo. Da questa vicenda, letta come un segno miracoloso, nacque tra il 1685 e il 1686 la chiesina della Madonna del cerro, ancora oggi affettuosamente chiamata “la Madonnina”. Antonello Carrucoli ne ripercorre la storia, il culto e le tradizioni legate alla comunità montebonese.

Vi proponiamo un testo che ci ha inviato il giornalista di Sorano Antonello Carrucoli.

Provate ad immaginare un folto bosco di querce e cerri secolari: tale era l’ambiente in cui, tra il 1685 e il 1686, fu costruita questa chiesina rurale con i contributi della popolazione del luogo. Quale fu il motivo che portò alla costruzione di questo edificio, destinato poi a diventare un piccolo centro di sentito e partecipato culto mariano?

La leggenda del quadro sul cerro

Il ritrovamento di un quadro, appeso al ramo di un cerro, raffigurante la vergine Maria con in braccio il Bambino Gesù e, in basso a sinistra, un uomo barbuto in preghiera, presumibilmente S. Antonio Abate, riconoscibile dal bastone con campanella, che fu segnalato dai passanti al parroco dell’epoca, don Pietro Traversi di Piancastagnaio.

Il quadro venne portato “sottomacchia” nella chiesa parrocchiale di S. Andrea ma, la mattina successiva, era nuovamente appeso allo stesso ramo del cerro. Riportato nella chiesa parrocchiale, la mattina dopo il quadro era nuovamente appeso allo stesso ramo del cerro; lo stesso accadde anche il giorno successivo.

La popolazione iniziò allora a parlare di un miracolo e decise di costruire proprio in quel luogo, una chiesina, l’attuale edificio, inaugurato e benedetto nel 1686 in occasione della visita vescovile, col nome di “Madonna del Cerro” e “farvisi la festa per la natività della Madonna ossia l’8 settembre” (1), anche se oggi è chiamata affettuosamente “la Madonnina”.

Le feste e le ricorrenze nei secoli

Da subito la partecipazione popolare a questa ricorrenza fu enorme “tant’è ch’era stata concessa l’indulgenza ai fedeli che partecipavano alla messa (…) E molti ricordano che nella chiesina si trovano numerosi ex voto per grazie ricevute” (2); ma oltre alla suddetta festività, a partire dai primi anni del 1800 fino agli anni ’30 del secolo scorso ( testimonianza di Ida Biondi, classe 1921), risulta che si celebrata solennemente la terza domenica di giugno “a ricordo dell’apparizione miracolosa dell’immagine della Madonna, ed era usanza che i mietitori che andavano a lavorare in Maremma partissero sempre il giorno successivo, mettendosi così sotto la protezione della Madonna“ (3).

Un’altra ricorrenza del secolo scorso che coinvolgeva la popolazione era la celebrazione della messa per S. Antonio di Padova il 13 di Giugno; tale cerimoni era promossa da una famiglia del territorio, i Santarelli, tant’è che il quadro raffigurante il santo, posto nell’altare di sinistra della chiesina, venne donato da Paolo Santarelli; è invece opera del figlio di Paolo, Vincenzo Santarelli, la statua lignea di S. Antonio con in braccio il Bambino Gesù, posta in basso a destra ai piedi dell’altare.

La struttura dell’edificio

La struttura dell’edificio è molto semplice: l’ingresso, di forma rettangolare, è rivolto a Sud ed è affiancato da due finestrelle laterali e un occhio sopra la porta; sulla parte destra del tetto si erge il campanile a doppia vela con un’unica campana. All’interno due grandi archi sorreggono il soffitto a capriate; frontalmente è posto il barocco altare maggiore, sul quale spicca una cornice in stucco con quattro angeli; questa incornicia la venerata immagine della Madonna del Cerro ( probabile opera di un pittore itinerante), protetta da una cornice dorata e un vetro, e un frammento ligneo incastonato.

Quest’ultimo è simbolicamente legato alla vicenda dell’apparizione, ed ha sostituito un precedente frammento carbonizzato, individuato nel corso di un restauro del 1983. Sempre all’interno si trovano due altari minori: quello di sinistra dedicato a S. Antonio di Padova e quello di destra alla Madonna del Rosario. Dietro l’altare maggiore c’è la sacrestia e, sopra la stessa, una stanza con camino alla quale si accede da una scala esterna.

Il restauro e i parroci di oggi

Parroco della chiesina ristrutturata nel 2025 con i fondi dell’Unione europea – NextGenerationEU- è don Egbetongo K. Mathias, comunemente chiamato don Mathias, sacerdote della diocesi di Pitigliano, Sovana, Orbetello, vescovo della quale è monsignor Bernardino Giordano, insediato il 23 marzo 2025.

Il cerro secolare crollato nel 1997

Fino a ventinove anni fa, culturalmente legato alla “Madonnina “ sorgeva, a pochi metri dall’edificio, un enorme e maestoso cerro secolare, silenzioso testimone di festività, matrimoni, processioni e di tante altre vicende umane legate alla comunità montebonese, fin quando nella notte del 29 ottobre 1997 una violenta bufera ne provoco’ il crollo; oggi a ricordo del luogo in cui si trovava possiamo scorgere un grande cespuglio d’edera. Ancora a distanza di quasi trent’anni, molti si domandano se fosse stato possibile evitare la perdita di questa monumentale e secolare pianta.

La chiesa della Madonnina, insieme a quella di S. Andrea, nel corso dei secoli svolse l’importante funzione “ di unire in un unico popolo gente dispersa in poderi e piccoli agglomerati di case (…) il parroco aveva una posizione di guida, sia religiosa che morale e sociale, con l’aiuto dei laici impegnati nelle forme associative sorte attorno alla chiesa, che forniva le uniche, ma anche numerose possibilità di organizzazione e partecipazione: si pensi ai Priori per le decime, ai Santesi, ai festaioli, al Camarlingo del Monte Pio e alle varie cariche della Compagnia del SS. Sacramento “ (4).

La memoria dei minatori

Attualmente nella chiesina vengono celebrate le seguenti ricorrenze: l’8 settembre natività della Beata Vergine Maria; l’8 dicembre per l’Immacolata Concezione; il 13 giugno, S. Antonio di Padova; il 15 agosto, assunzione della Beata Vergine Maria in cielo, in corpo e anima; il 4 dicembre, S. Barbara, in ricordo di tutti i minatori deceduti nelle miniere; ricordiamo che Montebuono fu centro minerario (dalla seconda metà del 1800 fino al 1968) e vi si verificarono due tragedie: quella del 1914 nella quale perse la vita Guglielmo Morgiani a causa dello scoppio di una minaccia cieca, e la tragedia del 21 settembre 1967, quando a poca distanza dalla chiesina, persero la vita nella miniera, due giovani minatori di Montebuono: Onelio Domenichini e Giuseppe Biondi. Alla destra della facciata della chiesina, nel 2010, è stato collocato un monolito commemorativo in pietra, a perenne ricordo del lavoro e del sacrificio di tutti i minatori.

NOTE 1, 2, 3, 4: Cfr. Angelo Biondi Antonello Carrucoli “Montebuono: un castello una chiesa un territorio Ed. Laurum 2000.