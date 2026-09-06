GROSSETO – La foto che vi proponiamo oggi è stata scattata nel 1983. Si tratta della squadra di calcio dei Pulcini dell’Invicta. Tra loro anche qualche nome noto della città, come gli assessori Luca Agresti (in ginocchio sopra la U di Giunco) e Fabrizio Rossi (in piedi sopra ad Agresti), o, tra gli allenatori della squadra, Amedeo Gabbrielli (nel mezzo con la maglia bianca).
Si riconoscono anche (in ordine sparso): Emiliano Crocini, Matteo Volpi, Fabrizio Pocci, Solari, Simone Pieraccini, Claudio Bartolozzi, Angelo Cosimini, Alessio Preterossi, Alessandro Algeri, Francesco Luzzetti, Caselli, Marco Rosignoli, Simone Maggi, Tondini, Agostini, Piccioni, Federico Artuso, Saudelli, Gianluca Guerrini, Massimiliano Cinelli.
Mancano ancora molti nomi: aiutateci a “riempire i vuoti”.
Chi si ricorda?
Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia, riconosce il luogo o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.
Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.
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