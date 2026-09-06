ROMA – L’artista maremmana conquista la giuria con un brano ironico e leggero che racconta le dipendenze affettive e invita a vivere i distacchi con maggiore consapevolezza.

La Luna porta a casa il Premio Lucio Dalla 2026 Radio & Tv con “Accidenti a Me”, un brano che, attraverso leggerezza e ironia, affronta un tema profondo e attuale come quello delle dipendenze affettive.

Tre giorni intensi di musica, incontri ed emozioni che hanno visto protagonista l’artista maremmana, capace di portare sul palco una canzone fresca e apparentemente leggera, ma costruita attorno a una riflessione importante: imparare a vivere l’amore e, soprattutto, i suoi distacchi senza trasformare il sentimento in possesso o dipendenza.

“È stata un’esperienza bellissima. Ho respirato quello spirito puro e amichevole che solo chi vive la musica e la propria passione può condividere. Mi sono sentita a casa sin da subito.”

Con “Accidenti a Me”, La Luna sceglie infatti di raccontare le dinamiche sentimentali con un linguaggio diretto, ironico e positivo, senza però perdere di vista la complessità delle emozioni.

“Dovremmo imparare a vivere i distacchi emotivi in maniera più leggera, riuscendo a ironizzare su certe dinamiche senza diventarne dipendenti. A volte prendiamo l’amore così sul serio da dimenticare che una relazione non può diventare una forma di possesso.”

Un messaggio che durante la finale ha assunto un significato ancora più forte. La Luna ha voluto rivolgere un pensiero alla famiglia di Lorena, ennesima vittima di femminicidio, stringendosi ai suoi cari e riportando il significato del proprio brano a una delle degenerazioni più drammatiche della dipendenza affettiva.

“Viviamo in un mondo in cui le dipendenze affettive stanno mandando fuori di testa uomini che non riescono più a vedere niente se non quello che credono spetti loro di diritto: la propria donna. La donna come proprietà, il famoso ‘o con me o niente’.”

Una riflessione che conferma La Luna come artista attenta ai temi sociali e portatrice di messaggi di speranza, consapevolezza e positività, anche quando sceglie di affrontare argomenti delicati.

Il messaggio è arrivato forte anche alla giuria e al patron del Premio Lucio Dalla, Maurizio Meli, con il quale La Luna ha instaurato fin da subito un rapporto umano e artistico particolarmente significativo.

“Maurizio è una persona che crede fortemente in quello che fa e nel valore della musica. Una musica che non deve necessariamente rispondere agli schemi predisposti dall’attuale mercato discografico. Ho trovato una persona capace di ascoltare davvero gli artisti e di valorizzarne l’identità.”

La vittoria al Premio Lucio Dalla rappresenta così un nuovo importante tassello nel percorso artistico di La Luna, che ora torna in studio insieme al suo team e al produttore e musicista Cesare Chiodo per completare l’atteso EP.

Il progetto sarà poi portato dal vivo in tutta Italia, con concerti già in programma tra Milano, Torino e Roma, mentre l’EP sarà disponibile anche in vinile a partire dalla fine di novembre.

Per La Luna, il viaggio continua: con la musica, con le emozioni e con la voglia di raccontare la vita con uno sguardo capace di essere, allo stesso tempo, profondo e leggero.