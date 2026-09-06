PRESELLE – Aggiornamento ore 9.48: Aveva 29 anni l’uomo che è morto la scorsa notte alle 3.30 del mattino sulla Scansanese. L’auto si è ribaltata sulla strada. L’uomo, alla guida, era l’unico maggiorenne, mentre gli altri tre occupanti erano minorenni. Tre giovani attorno ai 17 anni. Una è stata trasportata in codice 3 in Eliambulanza al Policlinico di Siena, le altre due minori sono state trasportate al pronto soccorso di Grosseto in codice 2.

News ore 8.42: Gravissimo incidente stradale nella notte, intorno alle 2 di stamattina, domenica 6 settembre, nella zona di Preselle, all’incrocio in direzione di Arcille, nel territorio comunale di Scansano.

Secondo le prime informazioni disponibili, a bordo del veicolo coinvolto viaggiavano quattro giovanissimi: due ragazzi poco più che maggiorenni e due ragazze minorenni. Per il giovane che si trovava alla guida, purtroppo, non ci sarebbe stato niente da fare: sarebbe morto sul colpo.

Gli altri tre occupanti sono rimasti feriti. Due sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto con ferite indicate, dalle prime informazioni, di media gravità. Più serie le condizioni di una delle ragazze, per la quale è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso e il trasferimento in un centro ospedaliero.

Imponente la macchina dei soccorsi intervenuta durante la notte. Sul posto sono arrivate due ambulanze della Croce Rossa Italiana di Grosseto, due ambulanze della Misericordia e l’automedica del 118, oltre all’elisoccorso Pegaso. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento non sono note con certezza le cause che hanno portato al grave incidente. Sono in corso gli accertamenti per chiarire quanto accaduto.

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