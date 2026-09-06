Foto di repertorio

ORBETELLO – Un nuovo grande appuntamento di vela nazionale a Talamone, grazie al Circolo della Vela Talamone che porta nelle splendide acque del Golfo dell’Argentario una delle classi più tecniche e affascinanti della vela italiana.

Il 12 e 13 settembre le acque di Talamone, infatti, saranno teatro della quarta tappa della Coppa Italia FINN, una prestigiosa regata nazionale della storica classe olimpica, affidata al Circolo della Vela Talamone. Una scelta che rappresenta un importante riconoscimento della Clase Finn al Circolo della Vela Talamone dopo aver disputato nelle splendide acque del golfo di Talamone il Campionato Italiano Assoluto & Master FINN 2023, una nuova occasione per confermare la vocazione di Talamone quale autentico campo di regata naturale.

Per il Circolo della Vela Talamone l’appuntamento assume quindi un significato particolare. Dopo le importanti esperienze organizzative maturate negli anni e dopo aver ospitato nel maggio scorso il Campionato Italiano Este 24, il Circolo è chiamato ancora una volta a confrontarsi con una manifestazione di alto livello nazionale. Un impegno che richiede una macchina organizzativa efficiente, dal Comitato di Regata alla gestione della segreteria, dal personale di assistenza in mare alla logistica a terra. È proprio questa capacità di trasformare una manifestazione velica in un evento completo che costituisce uno dei punti di forza del Circolo della Vela Talamone.

L’arrivo della quarta tappa della Coppa Italia FINN è dunque anche un’opportunità per tutto il territorio. Gli equipaggi, gli accompagnatori e gli appassionati porteranno a Talamone non soltanto la competizione sportiva, ma anche quella particolare atmosfera che accompagna le grandi regate: le barche preparate sul piazzale, le discussioni sulle condizioni del vento, le ultime regolazioni prima della partenza, il rientro dopo le prove e il confronto fra i protagonisti davanti a un risultato ancora tutto da scrivere.

Per il prestigioso evento ci sono tutte le premesse per una grande festa dello sport. Per i timonieri sarà una nuova sfida verso la conquista di punti preziosi nel circuito nazionale; per il pubblico sarà l’occasione di osservare da vicino una delle classi più impegnative della vela; per il Circolo della Vela Talamone, invece, sarà soprattutto la possibilità di dimostrare ancora una volta professionalità, passione e capacità organizzativa.

Il bando nazionale FINN si può scaricare al seguente link: https://classefinn.it/wp-content/uploads/2026/08/Bando-Nazionale-FINN-Talamone-12-13-Settembre-2026.pdf.