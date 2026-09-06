BAGNO DI GAVORRANO – Buona la prima in campionato per il Follonica Gavorrano, che batte il Grassina per 2-0 con una rete a fine primo tempo e una a inizio ripresa. Passa appena un minuto e Dini cerca la conclusione in diagonale verso la porta, Lastoria è attento e blocca la sfera.

Al 5′ Simoni si incarica della battuta di un calcio di punizione, il tiro non inquadra lo specchio.

Ancora un’occasione per il Grassina al 14′: Dini da buona posizione calcia forte, Croce si immola e ribatte.

Bello scambio al 25′ per il Follonica Gavorrano che porta Ceccuzzi al tiro da fuori, la botta è forte ma Poggiolini devia con i pugni.

Al 33′ Guerrini tenta l’affondo dalla destra, supera un avversario e calcia, Poggiolini sventa in angolo.

Sugli sviluppi del corner Marino stacca di testa e trova l’angolo, ma il portiere ospite si supera e devia ancora la sfera.

Tre giri di lancette più tardi Grassina ancora insidioso in contropiede. Barberini dalla sinistra mette un gran cross per Paggetti, che di testa sfiora il gol mettendo di poco sopra la traversa.

Al 42′ Dini scatta sul filo del fuorigioco, arriva tutto solo davanti a Lastoria che compie il miracolo e devia in corner.

Buon primo tempo degli ospiti, ma al 45′ l’undici locale trova il gol che lo porta all’intervallo in vantaggio. Masoni dalla sinistra mette in mezzo per Mutton, che sfiora quel tanto che basta per ingannare Poggiolini e segnare la prima rete in campionato.

All’inizio della ripresa il Follonica Gavorrano trova subito il raddoppio. Al 2′ Ceccuzzi la mette in mezzo da calcio piazzato, Poggiolini va a vuoto e Pino di testa insacca, 2-0 per i minerari.

Poco dopo Pino serve Pellegrini, che cerca il tris con un destro a giro che però termina di poco fuori.

All’8′ altra grande occasione per Mutton, servito da Masoni. La conclusione dell’attaccante è forte, ma Poggiolini devia.

Parte centrale della ripresa condizionata dal caldo e dai cambi. Si passa al 30′, quando Mutton trova Pellegrini, che calcia ma non trova la porta.

Grassina vicinissimo ad accorciare le distanze al 44′: su calcio d’angolo Dini trova la deviazione vincente, ma la palla viene salvata sulla linea da un difensore, poi si accende una mischia in area che termina con un allontanamento della sfera.

L’arbitro assegna 5′ di recupero, durante i quali ci prova anche Croce, il cui tiro viene deviato in corner. Poco dopo cerca gloria anche Presta, ma il suo tiro da buona posizione, ultima chance del match, viene parato.

FOLLONICA GAVORRANO: Lastoria, Masoni (30′ st Biagioni), Aprile, Pino (30′ st Presta), Marino, Vari (21′ st Pescicani), Mutton (37′ st Proietti), Pellegrini, Croce, Ceccuzzi (11′ st Andreoli), Guerrini. A disposizione: Voda, Biancon, Ferretti, Arrighi. All. Manni.

GRASSINA: Poggiolini, Meazzini (35′ st Meini), Rotolo (1′ st Castellucci), Barducci, Calzolai (18′ st Travagli), Fabiani, Dini, Tassi, Paggetti (28′ st Parrini), Simoni, Barberini (42′ st Montagna). A disposizione: Bartoli, Vaselli, Errunghi, Romai. All. Pierguidi.

ARBITRO: L’Erario di Formia; assistenti Della Bartola e Di Legge di Pisa.

MARCATORI: 45′ Mutton, 2′ st Pino.

NOTE: ammoniti Tassi, Castellucci, Montagna