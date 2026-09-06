GROSSETO – È Serena Marku la regina di Dilettando con Avis 2026. La giovane cantante di 12 anni, nata in Albania e residente a Grosseto, ha conquistato il gradino più alto del podio nella finalissima andata in scena al Teatro Moderno di Grosseto, al termine della 23esima edizione della manifestazione.

Per Serena, che sul palco aveva regalato una splendida interpretazione di “Think” di Aretha Franklin, è arrivato il prestigioso Premio “Natalino Galgani”, lo storico trofeo che accompagna la finale di Dilettando e dedicato alla memoria di Natalino Galgani, figura amatissima e punto di riferimento per generazioni di giovani grossetani. Serena ha conquistato il pubblico e la giuria con una prova di grande maturità, nonostante la giovanissima età: una voce capace di affrontare un brano impegnativo del repertorio soul internazionale, confermando il talento e la preparazione che l’avevano portata fino alla finalissima, presentata da Carlo Sestini con la collaborazione di Paco Perillo, Vanessa Guadagno, Sara Buccolieri e Deborah Capecchi.

Il podio: Anime Mediterranee ed Evelin Quku

Sul secondo gradino del podio sono salite le Anime Mediterranee, dodici ballerini della scuola Progetto Danza di Barbara Botarelli, guidati dal maestro e coreografo Mimmo Saracino. La loro esibizione ha raccontato attraverso il movimento la contaminazione culturale tra i popoli del Mediterraneo, trasformando il palco del Moderno in un concentrato di energia, precisione e armonia. Per loro è arrivato anche il premio speciale “Danza e Ballo” di Finanzia&Friends.

Medaglia di bronzo, invece, per una giovanissima musicista che ha conquistato il pubblico con uno strumento tutt’altro che semplice come la fisarmonica: è Evelin Quku, appena dieci anni, allieva del maestro Gabriele Venturi, la terza classificata di questa edizione. Sul palco ha unito la poesia delle musiche de “Il favoloso mondo di Amélie” all’energia travolgente di “Fisarmonica impazzita”, dimostrando tecnica, coordinazione e una sorprendente freschezza interpretativa.

I premi oltre il podio

La finalissima ha regalato riconoscimenti importanti anche oltre il podio. Il Premio del pubblico, assegnato grazie ai voti degli spettatori del Teatro Moderno e consegnato dalla Lilt Grosseto, è andato alle Lil Queen, la formazione di hip hop proveniente da Orbetello. Le giovani ballerine, guidate da Patrizia Porti e con la coreografia di Carlotta Canuzzi, hanno chiuso la gara con una performance energica e sincronizzata sulle note di “16 Shots”.

Il premio speciale Miller Italia ha invece premiato la spettacolare esibizione dei GymLab, Daniele Poggiali, Romeo Festelli e Riccardo Nati, dell’Artistica Grosseto e allievi di Giacomo Neri, protagonisti di una performance che ha messo insieme ginnastica artistica, calisthenics, flag pole e teatro d’espressione, ispirata all’ultimo canto dell’Inferno di Dante.

Grande attenzione anche alle nuove generazioni con il Premio “Giovani Promesse – Dino Seccarecci”, riconoscimento assegnato dall’associazione La Farfalla. A vincerlo sono state le Chiaroscuro, il duo formato da Ania Nannini e Alice Grascelli, capaci di fondere canto e danza nell’interpretazione di “Diamanti” di Giorgia. Un premio che porta il nome di Dino Seccarecci, vicepresidente de La Farfalla, associazione impegnata nel sostegno alle famiglie e ai malati terminali.

Il Premio de Il Giunco e i riconoscimenti ai primi classificati

Il futuro della musica è stato al centro del Premio de Il Giunco, assegnato al vincitore del contest Leonardo Pinzuti. Il dodicenne ha ricevuto da Pmr Records un prezioso voucher per produrre, registrare e distribuire un brano inedito.

Ai primi tre classificati sono stati inoltre consegnati i prestigiosi distillati delle Distillerie Nannoni, direttamente dalla maestra distillatrice Priscilla Occhipinti, mentre alla vincitrice Serena Marku è andato anche uno dei vini dell’azienda La Cura.

Gli altri protagonisti e gli ospiti

La finalissima ha regalato emozioni per la qualità di tutti i protagonisti arrivati sul palco del Teatro Moderno. In gara anche Manuel Reginali, Bianca Boldrini, BreakFamily, Nicola Carobene, Flexy Flags, Leda Morini, Pomont Funk, Rachele Veniero, Melissa e Noemi, Fiamma Biagioni e Valentina Medoli.

Apprezzatissime le esibizioni degli ospiti come la ginnasta Andrea Barbieri, insieme alla sua allenatrice Martina Tamanti, vincitrice dell’edizione 2025, e del gruppo musicale #104, che ha regalato il brano che è valso loro la vittoria al festival nazionale di Amelia di “Autori al Centro”.

Un viaggio in sette tappe

La serata conclusiva ha rappresentato il momento culminante di un viaggio che ha attraversato la Maremma con sette tappe, portando sul palco musica, danza, comicità, discipline sportive e soprattutto tanta voglia di mettersi in gioco. Una manifestazione resa possibile dalla volontà dell’amministrazione comunale di Grosseto, che ha fortemente voluto la finalissima al Teatro Moderno, con il sindaco che ha salutato il pubblico all’inizio dell’evento, e dal contributo di Fondazione Cr Firenze e “Conad – Persone oltre le cose”.

«Un grande grazie – commenta Carlo Sestini – è andato anche alle amministrazioni, alle associazioni, agli sponsor e a tutti coloro che hanno accompagnato il programma durante il suo lungo percorso. Naturalmente il successo di Dilettando è quello di una grande squadra. Un pensiero speciale va a Paco Perillo, Francesca Magdalena Giorgi, Sara Buccolieri, Vanessa Guadagno e Deborah Capecchi, alla regista Orsola Vigorito, a Marisa Lunghini, Silvia Bertini, ai cameraman Samuele Cottini, Paolo Carpineti e Gianfranco D’Agostino, a Florindo Rosa, Loriano Bartalucci e Mario Fontani, ai tecnici del suono Alberto e Caterina Guazzi e al tecnico delle luci e degli allestimenti Gianluca Rallo. Una squadra che ha reso possibile ancora una volta una festa capace di unire spettacolo e solidarietà, con il messaggio della donazione di sangue e plasma sempre al centro. Perché, come ho ricordato in finale, a Dilettando può esserci un vincitore, ma alla fine a vincere è sempre la solidarietà».

Dove vedere la finale

La finalissima di Dilettando con Avis 2026 sarà trasmessa su Toscana Tv mercoledì 16 settembre alle 21.30, con replica nella notte tra il 16 e il 17 settembre alle 00.30. Su Siena Tv l’appuntamento è invece per sabato 10 settembre alle 21, con replica domenica 11 settembre alle 14. Sarà inoltre visibile fuori regione su Teleclub Italia, canale 77, Tva Campania, canale 75, e Telemarche, oltre che attraverso 50 web tv e tv in chiaro, come Teatro Tv, Novawebtv, MetaTv, TrentinoNews, TreNews, Cagliari Tv, Ciao Usa, Oriundi Tv, Mio Tv, Tvr Sicilia, Tva Italia, Friuli Tv, Lombardia canale 122, Di Tv Emilia Romagna e Fmtv75 Umbria.

E mentre Serena Marku alza al cielo il trofeo dedicato a Natalino Galgani, cala il sipario sulla 23esima edizione. Ma non sulla voglia di Dilettando di tornare, ancora una volta, a cercare nuovi talenti, nuove storie e nuove emozioni.

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