CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La musica come strumento di partecipazione, consapevolezza e impegno civile. È questo il filo conduttore che ha accompagnato la consegna a Daniele Silvestri della targa del Premio nazionale “Ambiente e Legalità” 2026, conferito da Legambiente e Libera nell’ambito della 38esima edizione di Festambiente.

La targa è stata consegnata il 4 settembre a Castiglione della Pescaia, nella suggestiva cornice del Calasole Live, dove Silvestri è stato protagonista del concerto sulla spiaggia della Darsena, appuntamento conclusivo di PopCast – Castiglione Sound Festival. Una serata che ha unito musica, cultura e territorio e che ha rappresentato l’occasione per rendere concretamente omaggio al riconoscimento assegnato al cantautore.

La motivazione del premio

A consegnare la targa è stato Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente, che ha voluto sottolineare il valore della scelta di premiare un artista capace, nel corso della sua carriera, di utilizzare la musica anche come strumento di riflessione sui grandi temi del presente.

«Abbiamo scelto di conferire il Premio Ambiente e Legalità a Daniele Silvestri perché il suo percorso artistico e umano testimonia come la cultura possa essere uno strumento concreto di impegno civile – dichiara Angelo Gentili –. Attraverso le sue canzoni ha saputo raccontare la società, affrontare temi sociali e dare voce a valori come la legalità, la giustizia, la pace e la partecipazione democratica. Sono temi che sentiamo profondamente nostri e che fanno parte della visione di Festambiente».

Il riconoscimento era stato assegnato a Silvestri durante l’apertura di Festambiente 2026, insieme al cardinale Pierbattista Pizzaballa, per il loro impegno nella promozione della pace, della giustizia e del bene comune. Nel caso di Silvestri, la motivazione sottolinea in particolare il costante impegno civile portato avanti anche attraverso le sue canzoni, capaci di raccontare le sfide del presente e contribuire alla costruzione di una coscienza civile condivisa.

Un ponte tra Festambiente e la musica

«La tutela dell’ambiente, la difesa dei diritti, la legalità e la pace non sono questioni separate – prosegue Gentili – ma dimensioni di una stessa idea di società. Per questo abbiamo voluto riconoscere il valore di chi, attraverso il proprio lavoro, contribuisce a tenere questi temi al centro del dibattito pubblico. Daniele Silvestri lo fa da molti anni con la sua musica, arrivando a un pubblico ampio e trasversale. Mi fa molto piacere che il premio sia stato consegnato alla presenza della sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, alla guida di un’amministrazione particolarmente impegnata sui temi della tutela ambientale e della legalità».

La consegna della targa a Castiglione della Pescaia ha così creato un ideale ponte tra Festambiente e la musica, due dimensioni da sempre strettamente legate nell’esperienza del festival nazionale di Legambiente. La serata del Calasole, con il mare e il tramonto a fare da scenario al concerto, ha offerto una cornice particolarmente significativa per celebrare un riconoscimento che mette al centro la capacità della cultura di generare consapevolezza e partecipazione.

Il Premio Ambiente e Legalità

Il Premio nazionale Ambiente e Legalità, giunto nel 2026 alla sua 22esima edizione, nasce per valorizzare persone e realtà che si distinguono nella difesa dell’ambiente, della legalità e delle comunità. Nel 2026 sono stati 17 i riconoscimenti assegnati da Legambiente e Libera.

E proprio in questa prospettiva, la presenza di Silvestri a Castiglione ha rappresentato un’occasione per ribadire un messaggio caro a Festambiente: la cultura, la musica e l’impegno civile possono contribuire a costruire una società più consapevole, giusta e sostenibile.

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