GROSSETO – Prima la sfilata delle rose giovanili, poi la prima squadra che ha dato battaglia e superato la più rodata Torres (foto di Paolo Orlando). La terza di campionato di C del Grosseto vede Ampollini di nuovo uomo gol, con Fabri che blinda i tre punti con un secondo tempo grintoso. Il caldo maremmano non frena né i torelli né il pubblico del Carlo Zecchini, accorso numeroso e festante e ben ricompensato dai suoi beniamini.

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Grifone, primo brindisi casalingo contro la Torres

In una stagione iniziata più che bene nonostante l’oggettiva difficoltà del torneo, gli unionisti fanno registrare anche il loro primo clean sheet e in più si godono la vetta del girone B assieme ad altre quattro rivali, per una classifica appena più lunga.

La classifica:

Reggiana, Grosseto, Perugia, Spezia, Livorno 7 punti; Guidonia Montecelio 6; Ravenna 5; Forlì, Latina, Vado, Pescara 4; Campobasso, Ostiamare, Gubbio, Atalanta U23, Torres 3; Pineto 2; Sambenedettese, Vis Pesaro, Pianese 1.