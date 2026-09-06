ROCCASTRADA – Una splendida cornice di pubblico e di atleti ha fatto da sfondo alla 53esima edizione della tradizionale Marcia Verde di Roccastrada, andata in scena come 13esima tappa del circuito podistico Uisp Corri nella Maremma. Una vera e propria festa dello sport, come sempre perfettamente organizzata dal Team Marathon Bike sotto l’egida della Uisp.

In campo maschile si è imposto Filippo Giovannelli della Track & Field, che ha conquistato il successo chiudendo i 9 chilometri del percorso con il tempo di 40’05”. Alle sue spalle si è piazzato Beniamin Benedic della Uisp Abbadia San Salvatore, dominatore delle ultime uscite del circuito, secondo al traguardo con il crono di 40’39”, mentre a completare il podio è stato Gianluca Colicci del Team Marathon Bike, terzo assoluto in 44’06”. La top ten maschile e assoluta si è poi completata con la quarta piazza di Leonardo Mugnai del G.p. Parco Alpi Apuane in 45’10”, primo nella categoria A, seguito al quinto posto da Claudio Nottolini della Uisp Abbadia San Salvatore in 45’37”, vincitore della categoria F, e al sesto da Francesco Giannini della Polisportiva Venturina Terme in 45’40”.

Settima posizione per Roberto Basile del Team Marathon Bike in 46’52”, ottava per Francesco Scalora dell’Asd IV Stormo in 46’57”, leader della categoria C, nona per Andrea Zombardo della Mens Sana Siena in 47’39”, primo della categoria B, e decimo posto per Marco Perin dell’asd IV Stormo con il tempo di 48’18”. La gara maschile è stata segnata anche dal ritiro di Fabio Tronconi, padrone di casa e tra i podisti più attesi della vigilia. “È la prima gara che faccio qui a Roccastrada – ha raccontato a fine prova Giovannelli – ed è stata una bella esperienza, faticosa e parecchio calda, su un percorso molto muscolare. Voglio ringraziare il mio allenatore Claudio Nottolini e Alessandro Bossini del Centro Adda per il supporto e le terapie”.

Nelle altre categorie maschili non rappresentate nella top ten, si sono imposti Davide Bocchi della Track & Field nella categoria D (52’16”), Marco Bulleri del Centro Atletica Piombino nella categoria E (50’47”), Pietro Barberini dei Cappuccini Siena 1972 nella categoria G (56’27”) e Renato Goretti della Track & Field nella categoria H (1h00’38”).

In campo femminile si è confermata padrona assoluta Marcella Municchi dell’Atletica Costa d’Argento, prima al traguardo in 50’44” e dodicesima nella graduatoria generale. Alle sue spalle la sorpresa della giornata e padrona di casa Elena Tronconi (Team Marathon Bike), sorella di Fabio, seconda tra le donne e venticinquesima assoluta con il tempo di 55’04”, mentre il terzo gradino del podio rosa è andato a Luljeta Zefi della Uisp Abbadia San Salvatore, ventottesima assoluta in 56’42”. “È la terza vittoria per me in questa corsa – ha espresso con soddisfazione Marcella Municchi – su un tracciato duro su cui ho sofferto ma che regala sempre grandi emozioni”.

Nelle categorie femminili, Valentina Toniazzi della Runcard si è aggiudicata la categoria I con il tempo di 58’06”, Francesca Paradisi del Gruppo Podistico Rossini ha fatto sua la categoria L chiudendo in 57’15” e Angelica Monestiroli del Team Marathon Bike ha conquistato la categoria M in 1h01’19”.