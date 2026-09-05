GROSSETO – E’ l’inseguitrice Torres la terza rivale dell’avventura di campionato di serie C del Grifone. Entrambe reduci da una vittoria, le due formazioni sono separate da un punto, in virtù del pareggio dei torelli nella gara di apertura del torneo (foto d’archivio di Paolo Orlando).

“In settimana bene, con qualche piccolo problema – ha detto mister Indiani – ma come succede tutte le settimane. Ci siamo preparati bene per ripetere le prestazioni delle prime due giornate, sarà difficile riconfermarsi a quei livelli ma faremo di tutto per farlo. Vincere in casa? Tutti lo vorremmo ma non è sempre facile, stiamo coi piedi per terra, ho la sensazione che un po’ tutti stiamo volando. Siamo in presenza di un campionato difficilissimo. Abbiamo una rosa in assoluto la più giovane dei tre gironi. Ora c’è un avversario veramente tosto, esperto, con l’organico di categoria da diversi anni. Calma, calma, calma. Cerretelli e Bellini? Discorso ancora lungo, l’uno ha una frattura al metatarso, l’altro il ginocchio operato. Saremmo tutti contenti se recuperassero in un mese”.

Convocati Alfani, Ampollini, Andreoli, Brenna, Cabella, Ciraudo, Damiani, Della Mora, Fabri, Fantacci, Fiorani, Fiorini, Gaddini, Gallucci, Gonnelli, Gori, Lorenzelli, Lorenzini, Mannelli, Marcu, Mastroianni, Menicucci, Montini, Pitti, Sabattini e Tosi.

Il fischio d’inizio è domani domenica al Carlo Zecchini alle 15.

Il programma della 3a giornata del girone B di serie C:

Campobasso-Gubbio

Guidonia Montecelio-Pianese

Latina-Forlì

Vis Pesaro-Ostiamare

Grosseto-Torres

Sambenedettese-Spezia

Livorno-Atalanta U23

Pescara-Ravenna

Reggiana-Vado

Perugia-Pineto

La classifica:

Forlì, Ravenna, Vado, Grosseto, Perugia, Reggiana, Livorno, Spezia 4 punti; Guidonia Montecelio, Campobasso, Torres, Pescara, Atalanta U23 3; Pineto 2; Sambenedettese, Vis Pesaro, Latina, Pianese 1; Ostinare, Gubbio 0