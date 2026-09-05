PORTO ERCOLE – Torna il Superpalio della Costa Maremmana, questo sabato 5 settembre: si corre nel suggestivo specchio d’acqua di Porto Ercole, per la 35esima edizione. E per la prima volta ci correrà anche il palio femminile.

Le sfide in acqua

A sfidarsi tra i maschi, oltre ai padroni di casa di Porto Ercole, ci saranno Orbetello, che vince da tre anni consecutivi, Castiglione della Pescaia e, per la prima volta, Civitavecchia. Tra le donne, invece, gareggeranno Porto Ercole, Orbetello e Castiglione della Pescaia. Ad aprire la giornata alle 18 saranno le donne, mentre a seguire, alle 18.45, toccherà ai maschi.

Per la prima volta a Porto Ercole la regata remiera si correrà fuori dal porto, e il campo avrà vasche da 250 metri: i maschi saranno chiamati a fare 10 vasche e 9 virate per un totale di circa 2.500 metri; le donne, invece, faranno 4 virate per un totale di circa 1.000 metri.

Entrambi i drappi per i vincitori sono stati disegnati da Agnese Scotto, che è anche impegnata come vogatrice di Porto Ercole. Le premiazioni saranno effettuate in piazza Caravaggio, sul lungomare, al termine delle corse.

Milozzi: «Un appuntamento irrinunciabile»

«Il Superpalio della Costa Maremmana è ormai diventato un appuntamento irrinunciabile – ha sottolineato Oreste Milozzi, presidente del comitato di Porto Ercole – ed è anche un’occasione per rinsaldare amicizie e confrontare le idee. Quest’anno siamo riusciti a mettere in acqua anche gli equipaggi femminili e ne siamo estremamente orgogliosi. Il mio grazie anticipato va a tutti i comitati e ai partecipanti e per Porto Ercole sarà sicuramente una giornata di festa».

Superpalio maschile: gli equipaggi in gara

Porto Ercole (giallo e verde): timoniere Leonardo Fusini, primo remo Matteo Astore, secondo remo Niccolò Fiorentini, terzo remo Thomas Chiodo, quarto remo Tommaso Antongini. Allenatore Alvaro Chiodo, capitano Alfredo Scotto, presidente Oreste Milozzi.

Orbetello (blu e rosso): timoniere Maurizio Tosi, primo remo Marco Casetta, secondo remo Dennis Fanciulli, terzo remo Pietro De Maria, quarto remo Rocco Marconi. Direttore tecnico Massimiliano Fortunato, presidente Gianluca Santi.

Castiglione della Pescaia (blu e oro): timoniere Niccolò Betti, primo remo Andrea Giardini, secondo remo Manuel Petragli, terzo remo Simone Capitoni, quarto remo Fabio Giovannelli. Direttore tecnico Simone Boldi, presidente Giancarlo Farnetani.

Civitavecchia: timoniere Ivano Scotti, primo remo Abrahoo Silva Moraes, secondo remo Gennaro Lo Iacono, terzo remo Lorenzo Cerasa, quarto remo Stefano D’Addazio. Direttore tecnico e presidente Sandro Calderai.

Superpalio femminile: gli equipaggi in gara

Porto Ercole (giallo e verde): timoniere Giulia Sinibaldi, primo remo Serena Coppola, secondo remo Maria Sabatini, terzo remo Lucianca de Aguiar, quarto remo Agnese Scotto. Allenatore Alvaro Chiodo, capitano Alfredo Scotto, presidente Oreste Milozzi.

Orbetello (blu e rosso): timoniere Alessandro Giovani, primo remo Beatrice Rossi, secondo remo Letizia Tirchi, terzo remo Alessia Fronda, quarto remo Giorgia Casetta. Direttore tecnico Massimiliano Fortunato, presidente Gianluca Santi.

Castiglione della Pescaia (blu e oro): timoniere Alice Viti, primo remo Marianna Sanchini, secondo remo Assunta Maria Bovenzi, terzo remo Giuditta Bottacci, quarto remo Maria Elisa Santos Nascimento. Direttore tecnico Simone Boldi, presidente Giancarlo Farnetani.

L’albo d’oro del Superpalio

Orbetello guida l’albo d’oro con 13 vittorie, seguita da Porto Ercole con 10, Isola del Giglio con 6, Talamone con 4 e Castiglione della Pescaia con una.

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