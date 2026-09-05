GROSSETO – Una giornata di sport, incontro e condivisione nel segno del cricket. Domenica 6 settembre Rispescia ospiterà la manifestazione organizzata dal Maremma Cricket Club Grosseto, che porterà sul campo sportivo di via della Costituzione n. 3 circa 80 atleti di diverse nazionalità.

L’appuntamento è fissato per le 10, con la registrazione degli atleti. A seguire prenderanno il via gli incontri e le attività, che proseguiranno per l’intera giornata in quella che vuole essere non soltanto una manifestazione sportiva, ma una vera e propria festa del cricket aperta a tutti.

L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per conoscere più da vicino una disciplina che negli ultimi anni sta conquistando uno spazio crescente anche in Maremma. Uno sport capace di riunire ragazzi e adulti provenienti da Paesi, culture ed esperienze differenti e che proprio nella presenza di atleti di numerose nazionalità trova una delle espressioni più evidenti della propria capacità di creare aggregazione e integrazione.

Particolare attenzione sarà riservata ai giovani talenti del territorio. Alla giornata prenderanno parte Altea, Bianca, Emma, Gaia, Giulia, Nassim, Noah, Lorenzo e Simone, i ragazzi che hanno rappresentato la Toscana al Trofeo CONI di Lignano Sabbiadoro, distinguendosi nella competizione e raggiungendo le prime posizioni della classifica nazionale.

Un’esperienza importante che quest’anno avrà un nuovo capitolo. I giovani atleti sono infatti pronti a rimettersi in gioco con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i risultati già raggiunti, partecipando alla nuova edizione del Trofeo CONI, la cui fase nazionale si svolgerà in Puglia.

La manifestazione testimonia il lavoro portato avanti dal Maremma Cricket Club Grosseto, ente presieduto da Pino Merlo, per promuovere e far conoscere questa disciplina sul territorio, con una particolare attenzione alle nuove generazioni e ai valori di socialità, rispetto e integrazione che lo sport può contribuire a diffondere.

Gli organizzatori ringraziano inoltre l’US Rispescia Calcio, gestore dell’impianto sportivo, per la disponibilità della struttura che ospiterà la manifestazione.