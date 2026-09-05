RIBOLLA – Manifestanti in piazza oggi a Ribolla contro il mega impianto fotovoltaico che potrebbe sorgere vicino alla frazione di Roccastrada.

Anche il Comune di Roccastrada ha ribadito la propria contrarietà al progetto per il nuovo impianto fotovoltaico che potrebbe sorgere nella zona di Ribolla. La posizione dell’amministrazione è arrivata anche al presidio organizzato oggi, sabato 5 settembre, al quale hanno partecipato cittadini, associazioni e rappresentanti del territorio per manifestare contro la realizzazione dell’impianto.

Il sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola – impossibilitato a essere presente, ha inviato un messaggio ai partecipanti nel quale ha chiarito la posizione dell’amministrazione comunale.

«Avrei voluto essere oggi con voi a Ribolla – si legge nel messaggio –. Non posso farlo perché sono a Firenze al matrimonio di una nostra assessora, ma tenevo che arrivassero comunque il mio saluto e, soprattutto, una posizione molto chiara. Una posizione che ho già espresso sui giornali e negli incontri con alcuni dei promotori di questa iniziativa».

Il sindaco ricorda quindi che la contrarietà non è soltanto una posizione politica, ma è già stata formalizzata negli atti amministrativi.

«Una pubblica amministrazione parla soprattutto attraverso gli atti. E gli atti dicono che il Comune di Roccastrada ha già espresso formalmente la propria contrarietà a questo progetto nella Conferenza dei servizi relativa alla Valutazione di impatto ambientale. E continueremo a sostenere questa posizione nei prossimi mesi, quando si discuterà l’autorizzazione vera e propria».

«La transizione energetica è necessaria, il problema è come farla»

Nel messaggio inviato al presidio il sindaco affronta anche il tema più generale della produzione di energia da fonti rinnovabili. «Sappiamo che oggi la transizione energetica non è una scelta facoltativa. È una necessità ambientale, economica e geopolitica».

Il primo cittadino ricorda che alla Toscana è stato assegnato dallo Stato, nell’ambito degli obiettivi nazionali ed europei, «il compito di realizzare circa 4,25 gigawatt di nuova potenza da fonti rinnovabili entro il 2030».

«Questo obiettivo dobbiamo raggiungerlo. La questione, quindi, non è se fare la transizione, ma come farla, dove realizzare gli impianti, con quali capitali e con quali benefici per le comunità».

Ed è proprio su questo punto che arriva la posizione più netta: «Dobbiamo difendere i nostri territori dalle speculazioni finanziarie mascherate da investimenti green».

Secondo il sindaco, infatti, la produzione di energia rinnovabile non rende automaticamente sostenibile un investimento: «Se grandi superfici vengono occupate, gli impianti si concentrano negli stessi territori, agricoltura e paesaggio vengono sacrificati e alla comunità restano gli impatti mentre i profitti finiscono altrove, la transizione ecologica rischia di trasformarsi in una nuova occasione di rendita finanziaria».

«Energia pulita, non speculazione dipinta di verde»

Nel documento viene criticato anche l’**attuale quadro normativo nazionale** che, secondo il sindaco, favorirebbe la realizzazione dei grandi impianti agrivoltaici attraverso finanziamenti a fondo perduto e importanti tariffe incentivanti.

«Noi vogliamo energia pulita, non speculazione dipinta di verde», è il passaggio centrale del messaggio.

Da qui la richiesta di «regole chiare: tutela del suolo agricolo, utilizzo prioritario delle superfici già artificializzate, agrivoltaico che mantenga davvero l’attività agricola e un forte principio di non concentrazione degli impianti».

Il sindaco ricorda infine il proprio ruolo di presidente dell’Unione delle Province Toscane e annuncia che, insieme ad Anci Toscana, parteciperà al tavolo istituzionale per la definizione della legge regionale sulle aree destinate agli impianti per la produzione di energia rinnovabile.