MONTIERI – Un uomo di 43 anni è rimasto ferito in un incidente che ha coinvolto una moto nel comune di Montieri, sulla strada provinciale Pavone. La richiesta di soccorso è arrivata al 118 della ASL Toscana Sud Est alle 18.46 di ieri.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e l’automedica di Massa Marittima con l’ambulanza della Misericordia.

L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Grosseto.

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