GROSSETO – Sole, caldo e condizioni pienamente estive in Maremma nel fine settimana di sabato 5 e domenica 6 settembre. L’alta pressione continua infatti a proteggere la provincia di Grosseto, garantendo cieli sereni o poco nuvolosi e temperature elevate soprattutto nelle zone interne. Non sono previste piogge.

Sabato 5 settembre

Oggi sarà una giornata stabile e soleggiata praticamente ovunque. A Grosseto le temperature si muoveranno attorno ai 20-33 gradi, mentre nel nord della provincia avremo circa 18-31 gradi a Follonica e valori che potranno raggiungere i 34 gradi a Massa Marittima.

Caldo anche sull’Amiata, con Castel del Piano intorno ai 30 gradi di massima. Più contenute le temperature lungo la costa meridionale: Orbetello si fermerà attorno ai 28 gradi, mentre sul Monte Argentario sono previsti circa 26 gradi. Qui il mare resterà poco mosso.

Domenica ancora estate

Poche variazioni per domenica 6 settembre. Il sole continuerà a essere protagonista e non sono previste precipitazioni. Grosseto resterà sui 20-32 gradi, Follonica sui 18-30, mentre Massa Marittima potrà nuovamente raggiungere i 34 gradi. Sull’Amiata Castel del Piano sarà intorno ai 30 gradi.

Al sud temperature comprese tra 24 e 29 gradi a Orbetello, con circa 21-27 gradi sul Monte Argentario. Venti generalmente deboli o moderati e mare poco mosso.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo