GROSSETO – «Esprimiamo profonda gratitudine al Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, che ancora una volta ha scelto di essere presente a Grosseto e in Maremma per incontrare direttamente le realtà associative del nostro territorio». A dichiararlo è Andrea Maule, segretario provinciale della Lega Grosseto, a margine dell’incontro che si è svolto nella mattina di oggi, 5 settembre, a Grosseto all’Oikos Country Paradise e che ha visto la partecipazione anche di associazioni impegnate quotidianamente nel mondo della disabilità.

«È stata un’occasione importante di ascolto e di confronto – prosegue Maule – durante la quale il Ministro ha potuto raccogliere direttamente dalle associazioni le esigenze, le istanze e anche le esperienze positive che provengono dal nostro territorio. Crediamo molto in questo metodo: le politiche sulla disabilità non possono essere costruite soltanto nei palazzi o attraverso provvedimenti calati dall’alto, ma devono partire dall’ascolto di chi ogni giorno vive queste realtà, delle famiglie e soprattutto di chi, attraverso il volontariato e l’associazionismo, mette a disposizione tempo, competenze ed energie».

«Un ringraziamento particolare va a Sara Minozzi, responsabile regionale toscana del Dipartimento Disabilità della Lega, che ha fortemente voluto e organizzato questo appuntamento, lavorando affinché il Ministro potesse tornare sul nostro territorio e confrontarsi direttamente con le associazioni maremmane. È un lavoro prezioso, che consente di creare un collegamento concreto tra il territorio e le istituzioni nazionali».

«Alle associazioni la possibilità di avere un’interlocuzione diretta»

«Come Lega Grosseto – sottolinea Maule – abbiamo scelto da tempo di mantenere un rapporto costante con queste realtà. Lo abbiamo fatto in passato, lo facciamo oggi e continueremo a farlo. Portare nuovamente a Grosseto il Ministro competente significa offrire alle associazioni la possibilità di avere un’interlocuzione diretta con il Governo e, allo stesso tempo, consentire alle istituzioni di conoscere da vicino problemi, necessità e buone pratiche che nascono sul territorio».

«Dietro ogni associazione ci sono persone, famiglie, volontari e operatori che svolgono un lavoro straordinario, spesso andando a colmare bisogni ai quali le istituzioni, da sole, difficilmente potrebbero dare una risposta completa – prosegue –. Sono realtà fondamentali per i ragazzi e per le loro famiglie, perché costruiscono opportunità, autonomia, inclusione e socialità e rappresentano un punto di riferimento insostituibile nella vita quotidiana».

«Per questo – conclude il segretario provinciale della Lega – la nostra vicinanza non vuole limitarsi alle parole. Vogliamo continuare ad ascoltare queste associazioni, sostenerne le istanze e fare da tramite con le istituzioni a ogni livello. La presenza oggi a Grosseto del Ministro Locatelli è un’ulteriore dimostrazione di questo impegno e della particolare attenzione che il Ministro continua a riservare alla Maremma. A lei, a Sara Minozzi e a tutte le associazioni che hanno partecipato va il nostro ringraziamento».