PITIGLIANO – Un’auto si è ribaltata sulla carreggiata intorno alle 4 di questa mattina, sulla strada regionale 74, nel tratto tra Casone e Pitigliano. A bordo c’erano due giovani provenienti dalla provincia di Roma, entrambi rimasti feriti e trasportati in ospedale. La richiesta di soccorso è arrivata al 118 della Asl Toscana sud est alle 4.

La dinamica dell’incidente

Per cause in corso di accertamento, l’autovettura si è ribaltata sulla carreggiata, probabilmente dopo l’urto con la scarpata laterale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Manciano.

I soccorsi e la messa in sicurezza

All’arrivo dei vigili del fuoco erano già presenti i carabinieri della Stazione di Manciano per i rilievi del caso, l’automedica e un’ambulanza della Croce rossa di Pitigliano. I due occupanti erano già riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo e sono stati presi in carico dal personale sanitario.

Un uomo di 34 anni è stato trasportato da Pegaso 2 in codice giallo all’ospedale di Grosseto, mentre un secondo 34enne è stato trasportato all’ospedale di Pitigliano.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’autovettura e dell’area interessata dall’incidente, in attesa dell’arrivo del carro attrezzi per la rimozione del veicolo.

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