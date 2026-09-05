GROSSETO – I vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13, in via dei Barberi per la messa in sicurezza di un tronchetto della rete di trasporto del gas cittadino, posto in adiacenza di una civile abitazione, che per cause in corso di accertamento risultava asportato dal manto stradale.
L’intervento
La squadra dei vigili del fuoco ha eseguito un tamponamento di emergenza per arrestare la copiosa perdita, in attesa della ditta specializzata per la chiusura dell’afflusso del gas e per le riparazioni del caso. Sul posto anche la polizia municipale per la regolazione della viabilità.