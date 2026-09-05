BAGNO DI GAVORRANO – Il girone E di Serie D di calcio ai nastri di partenza, con il Follonica Gavorrano che esordirà tra le mura amiche del Malservisi-Matteini contro la neopromossa Grassina.

I ragazzi allenati da mister Alessandro Manni possono contare già su un rodaggio di due partite ufficiali, entrambe finite con un pareggio e con l’epilogo dei calci di rigore.

In Coppa Italia, infatti, i biancorossoblù hanno prima eliminato ai preliminari il Città di Pontedera, dopo il pareggio per 1-1 nei 90 minuti e la vittoria nei tiri dal dischetto, per poi subire sorte opposta al Primo Turno in casa del Flaminia Civitacastellana, dopo il 3-3 dei tempi regolamentari.

Terza partita stagionale dunque per i minerari, mentre per gli ospiti sarà la seconda. L’esordio in Coppa Italia del Grassina è infatti avvenuto sempre ai preliminari contro la Lucchese, ma tra le mura amiche i fiorentini non sono però riusciti ad andare oltre lo 0-3, uscendo subito dalla competizione.

Il Follonica Gavorrano incontrerà così la neopromossa dall’Eccellenza dopo averla già affrontata nella stagione 2020/21, dove ottenne solo un pareggio esterno per 1-1 e una sconfitta per 2-4 tra le mura amiche.

Nell’annata 2019/20 invece il Malservisi-Matteini fu benevolo per i biancorossoblù, che riuscirono a vincere per 2-0. Ancora un pareggio per 1-1 invece a Grassina.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 15 al Malservisi-Matteini.