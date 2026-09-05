GROSSETO. La storica manifestazione d’arte Primavera Maremmana, per 39 anni ha animato le vie del centro storico di Grosseto. In occasione del 50° anniversario dalla prima edizione, l’associazione intende festeggiare raccogliendo e recuperando materiale (prevalentemente foto e video) riguardante le diverse edizioni dal 1976 al 2014.

Per questo motivo invita tutti coloro che fossero in possesso di questo tipo di documentazione a renderla disponibile in modo temporaneo o permanente per l’allestimento di una mostra nella sede dell’associazione: Sala d’Arte P. Pascucci – Galleria Modigliani (in piazza Valeri 3). Ogni cittadino e cittadina potrà farsi così parte attiva del progetto.

«L’idea è quella di ricostruire, sulle pareti della galleria, uno spaccato di quel clima amicale, inclusivo e ricco di scambi relazionali che si creava tra artisti, appassionati d’arte, collezionisti e pubblico – dicono dall’associazione – Una manifestazione di fine primavera che riportava il piacere di incontrarsi nelle strade di un centro storico solitamente semideserto per il resto dell’anno; dalle chiacchierate davanti ai pannelli con le opere esposte delle prime edizioni, ai gazebo intorno alla statua di Canapone degli anni successivi, alle cene conviviali in via Montanara o piazza Dante».

L’esposizione si inaugura il 24 settembre: ecco come, dove e quando consegnare i documenti

L’esposizione, che si inaugurerà giovedì 24 settembre alle ore 18, rientrerà anche tra gli eventi della Notte Visibile della Cultura 2026, organizzata dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con il Comune di Grosseto, manifestazione in programma sabato 26 settembre.

A partire da lunedì 7 settembre fino a sabato 19 settembre, chiunque sia in possesso di fotografie o di altro materiale significativo potrà consegnarlo presso la Sala d’arte Pascucci, in piazza Valeri 3 a Grosseto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 19:00.

Al momento della consegna del materiale, i proprietari potranno comunicare se desiderano donarlo all’associazione per contribuire alla creazione di una documentazione permanente o ritirarlo alla fine dell’esposizione.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare telefonicamente o per mail l’associazione al numero di telefono 339 4832207 o alla e-mail: [email protected].