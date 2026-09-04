GROSSETO – La Giunta comunale ha approvato l’utilizzo temporaneo e gratuito dell’area di parcheggio di proprietà di Acquedotto del Fiora, adiacente a piazza Marconi, dal 5 al 13 settembre 2026. La misura è stata adottata per garantire maggiore disponibilità di spazi per la sosta durante i giorni di sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Tirrenica e di attivazione dei servizi sostitutivi con autobus.

La presenza dei mezzi sostitutivi comporterà infatti una temporanea riduzione dei posti auto nell’area della stazione.

L’area sarà quindi utilizzabile gratuitamente dagli automobilisti, secondo le modalità che saranno indicate dalla segnaletica predisposta dal Comune.

«Abbiamo scelto una soluzione semplice e concreta per limitare i disagi alla mobilità nella zona della stazione – dice Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto – L’utilizzo temporaneo e gratuito dell’area di Acquedotto del Fiora consentirà di compensare la riduzione degli spazi disponibili per la sosta nei giorni interessati. A nome mio e di tutta la Giunta ringrazio Acquedotto del Fiora per la disponibilità dimostrata e Ferrovie dello Stato per il lavoro svolto nell’organizzazione dei servizi sostitutivi. La collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti è fondamentale per gestire al meglio questa situazione temporanea».