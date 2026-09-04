GROSSETO. Incidente nella notte sulla strada provinciale 159 Scansanese, dove un’auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il conducente del motociclo, trasportato al pronto soccorso per le cure del caso.

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di oggi, venerdì 4 settembre. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni del motociclista e sulla dinamica dello scontro.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia locale e un’ambulanza della Misericordia.

Gli agenti della Polizia locale si sono occupati dei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.