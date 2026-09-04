SCARLINO – Martedì 15 settembre prende il via il nuovo anno scolastico e, fin dal primo giorno di scuola, sarà operativo il servizio scuolabus del Comune di Scarlino. Gli orari e i giri provvisori sono consultabili sul sito istituzionale del Comune nella pagina “Pubblica istruzione”.

L’avvio delle lezioni avverrà con orario provvisorio, secondo quanto pubblicato dall’Istituto comprensivo statale “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, e il servizio di trasporto scolastico sarà organizzato di conseguenza.

L’Amministrazione comunale coglie l’occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico per ricordare una scelta portata avanti sin dall’inizio del primo mandato: garantire gratuitamente alle famiglie sia il servizio scuolabus sia i libri di testo per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

«Abbiamo scelto fin dall’inizio del nostro percorso amministrativo di investire concretamente sulla scuola e sulle famiglie – dichiara il sindaco Francesca Travison –. La gratuità dello scuolabus e dei libri di testo per la scuola secondaria di primo grado rappresenta un sostegno diretto ai nuclei familiari, soprattutto in un periodo dell’anno nel quale le spese legate alla ripresa delle attività scolastiche possono incidere sul bilancio domestico. È una scelta che abbiamo voluto mantenere nel tempo perché crediamo che garantire servizi accessibili significhi anche rafforzare la nostra comunità».

«L’obiettivo è duplice: essere vicini alle famiglie e, allo stesso tempo, incentivare la frequenza delle scuole presenti nel nostro Comune – aggiunge il vicesindaco Michele Bianchi –. Vogliamo che le famiglie possano trovare sul territorio servizi scolastici efficienti e un’Amministrazione che investe per ridurre, per quanto possibile, i costi legati all’istruzione. La gratuità del trasporto e dei libri di testo va esattamente in questa direzione».

Gli scuolabus saranno dunque operativi da martedì 15 settembre, primo giorno di scuola, secondo gli orari e i percorsi provvisori pubblicati sul sito del Comune di Scarlino. Gli orari saranno successivamente adeguati in base all’organizzazione definitiva delle lezioni.